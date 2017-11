Zo zorg je ervoor dat je ripped jeans niet verder scheurt

Ripped jeans zijn bad ass en hartstikke mooi, maar er is één ding waar we ons allemaal kapot aan ergeren als we deze jeans dragen. Want waarom scheuren de gaten nou steeds verder uit naarmate je de broek vaker draagt? Geloof ons, we love a ripped jeans. Maar dit is net iets té ripped voor ons… Gelukkig is er een oplossing voor dit probleem. En het beste nieuws? Het is super easy om te verhelpen!

Refinery29 to the rescue! De website heeft een oplossing voor al onze ripped jeans problemen die heel snel en super makkelijk is. Dus, hoe werkt het dan?

De gaten die in ripped jeans zitten, scheuren altijd zijwaarts. De zijkanten van de gaten zijn dus het kwetsbaarst en deze plekken moet je dus zien te verstevigen. Hiervoor heb je een strijkijzer nodig (of een stijltang) en herstellapjes zoals kniestukken van jeansstof. Die kun je bijvoorbeeld bij de HEMA vinden voor €2,25, dus deze oplossing is ook nog eens budgetproof!

Knip twee kleine, rechthoekige stukken van de herstellapjes. Draai je broek binnenstebuiten en leg de uitgeknipte stukjes jeans op de zijkanten van de gaten die je wilt verstevigen. Ga vervolgens met een strijkijzer of stijltang (steek je stijltang dan eerst door het gat) over de herstellapjes en tadaa! Je ripped jeans zal nu een stuk langer meegaan!

Meer handige modetips? Check StyleToday!