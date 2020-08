Zoektocht ‘de Bachelorette’ mislukt? Matchmaker geeft verklaring

Hoewel Gaby wel degelijk een keuze maakte in de Bachelorette, was haar liefdesgeluk maar van korte duur. De afstand tussen haar en Joey werd letterlijk en figuurlijk te groot om nog te overbruggen. Hoe komt het nu toch dat dit soort liefdesprogramma’s vaak uitlopen op een fiasco? Een matchmaker geeft uitleg.

Lees ook:

Ook Jordy haalt hard uit naar ‘de Bachelorette’ Gaby: ‘De mazzel’

Neem een Gordon gaat trouwen of de zoektocht van BN’ers naar de liefde in First Dates. Allemaal maar weinig succesvol. En áls ze al een match hebben, blijkt het vaak thuis toch niet helemaal te werken.

Matchmaker de Bachelorette

Waarom het niet lukt, kan dé matchmaker van de sterren natuurlijk als de beste uitleggen. Alexia Robbemont verklaart aan Shownieuws: ‘Iedereen is op zoek naar liefde, dat herken ik. Maar wat je bij die programma’s ziet is dat soms de verwachtingen niet helemaal realistisch zijn. En dat niet iedereen al toe is aan een relatie. Communicatie… Het is een inkopper, maar dat is zo belangrijk.’

Levensstijl

En ja, Gaby, een gelijksoortige levensstijl kan in eerste instantie geen probleem lijken, maar blijkt toch van essentieel belang. ‘Dat is een van de dingen waar ik zelf altijd op let. Dus niet dat een van hen heel beroemd is en de ander totaal niet’, aldus Alexia. Daarnaast moet je partner to be ook wel een beetje dezelfde wensen hebben. ‘BN’ers kunnen iedere dag in een sterrenrestaurant eten, maar een cliënt van me vindt het juist fijn om thuis lekker met zijn vriendin te koken.’

Thuis

De matchmaker sluit af: ‘En hij wil dus niet iemand die juist elke dag in een sterrenrestaurant wil eten. Dat hebben ze dan wel gehad. Ze zoeken gewoon veel meer die huiselijkheid, want ze hebben alles al. Thuis ben je veel meer jezelf. Zeker als je bekend bent, kan je thuis echt genieten van elkaar.’ Heel de setting van de Bachelorette in Zuid-Afrika is dus eigenlijk niet heel realistisch, als we het zo horen. Thuis moet het ook werken, anders blijft het bij een vakantieliefde.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Love Reality | Beeld: Sanne Bakker