Zoet: Harper Beckham door het dolle heen bij wedstrijd Brits vrouwenteam

Als het om het doorgeven van zijn voetbaltalent gaat, heeft David Beckham dikke vette pech. Geen van zijn drie zoons is geïnteresseerd in voetbal. Maar toen kwam daar nakomeling Harper Beckham. die het voetbalspel wél ziet zitten. Trots als een pauw nam David daarom zijn 7-jarig dochtertje mee naar de wedstrijd van het Britse vrouwenteam gisteravond.

De oud-voetballer en Harper mochten voor aanvang van de wedstrijd de voetbalsters al ontmoeten. David deelde via Instagram verschillende foto’s en filmpjes van een glunderende Harper. ‘Zo veel geluk dat we de meiden voor de grote wedstrijd vanavond even mochten zien. Als voetballer weet ik precies hoe het voelt om mee te doen aan dit soort toernooien en hoe belangrijk steun vanuit het thuisfront is,’ schrijft hij.

‘Ik wilde tegen ze zeggen hoe trots we allemaal zijn op alle spelers. Ze doen het ongelofelijk goed en het hele land staat achter ze. Zoals je ziet was Harper heel erg blij om het team te ontmoeten en ze heeft heel veel zin in de wedstrijd. Kom op Engeland.’

Halve finale

De Engelse dames wonnen de wedstrijd tegen Noorwegen met 2-0 en bereikten daardoor als eerste een plekje in de halve finale van het toernooi in Frankrijk. Dinsdag speelt Engeland in de halve finale tegen Frankrijk of de Verenigde Staten. De Nederlandse dames komen zaterdag weer in actie, dan nemen ze het in de kwartfinales op tegen Italië.

