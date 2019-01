Zojuist onthuld: dit zijn de nieuwe verleidsters van Temptation Island (+ check hier de eerste beelden)

Met slechts 2,5 week op de teller komt het nieuwe seizoen van Temptation Island eindelijk dichtbij. Vandaag zijn de verleidsters bekendgemaakt én hebben we de eerste beelden weten te bemachtigen.

Dit keer zijn het 8 knappe vrijgezelle dames die er alles aan zullen doen om het de mannen met een relatie moeilijk te maken. We doen een klein voorstelrondje:

1. Lizzy (21, Ertvelde)

2. Tisha (23, Bilzen)

3. Kimberly (21, Duffel)

4. Emma (21, Brugge)

5. Naomi (19, Nijmegen)

6. Armanda (22, Zwolle)

7. Ayleen (18, Oldenzaal)

8.Demi (23, Tilburg)

In de onderstaande video stellen de vrouwen zichzelf aan je voor (ja, de promovideo is weer classy as usual).

Voorproefje

Dat het weer een heftig seizoen belooft te worden, kan wel gesteld worden na het zien van deze beelden:

De eerste aflevering van het nieuwe seizoen wordt uitgezonden op de dag van de liefde: 14 februari. En nu maar hopen dat de deelnemende stellen die dag nog romantisch samen kunnen vieren…

Bron: VIJF | Beeld: SBS, VIJF