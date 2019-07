Het wordt heet: 7 films die je in zomerse sferen brengen

Het is vakantie en dat betekent maar 1 ding: eindelijk tijd om helemaal niks te doen! Ben je nou in het buitenland, maar is het weer toch wat minder dan de voorspellingen aangaven? Of moet je urenlang met je ouders in de auto zitten? Wat het ook is, met deze luchtige series verkeer je meteen in zomerse sferen!

Grace and Frankie

Heb jij snel last van heimwee en mis je jouw oma heel erg wanneer je op vakantie bent? Grace en Frankie helpen je om je toch thuis te voelen waar je ook bent! Deze twee dames vormen al jaren een perfect duo en dat laten ze weer zien in hun Netflix-serie. Wanneer hun mannen eindelijk uit de kast komen en vertellen dat ze met elkaar willen trouwen, gaan de twee vrouwen samenwonen in een strandhuis. De tegenpolen trekken samen de moderne wereld weer in en gaan op hilarische wijze om met alle uitdagingen. Ze gaan trouwens nog niet met pensioen, want er komt een 6e seizoen!

>

The Fresh Prince of Bel-Air

Wij willen ook wel naar het zonnige en rijke Bel-Air verhuizen! Alle 6 seizoenen van The Fresh Prince of Bel-Air zijn sinds kort op Netflix te vinden. Precies op tijd voor een nostalgische bingesessie. Aan het begin van elke 20 minuten kan je oefenen met rappen zodat je na de zomer al je matties omver kunt blazen met je skills.



La Casa de Papel

Het derde seizoen komt uit over een paar dagen, en dat betekent dat we eindelijk weer kunnen genieten van de Spaanse criminelen! Ze doen een inval bij de Nationale Munt om miljarden aan ontraceerbaar geld te drukken. Ondanks het geniale plan van El Profesor, het brein achter de operatie, is dit toch lastiger dan ze hadden gedacht. Voor de thuisblijvers is het met die Spaanse tongval net alsof je toch een beetje op vakantie bent, vooral als je die kan sangria er even bij pakt. Nog meer goed nieuws: het vierde seizoen is ook al bevestigd!

Jane The Virgin

Dat is nog eens kut, blijk je zwanger te zijn zonder seks te hebben gehad. Jane Villanueva wil zichzelf bewaren voor het huwelijk, maar door een medische misser is er toch een baby op komst. De serie was een groot succes maar moest na 5 seizoenen helaas stoppen. Vier hiervan staan al op Netflix, dus daar ben je wel even zoet mee!

Sense8

Is 1 vakantiebestemming niet genoeg voor jou? In Sense8 reis je de hele wereld over. We volgen 8 mensen die mentaal en emotioneel met elkaar gelinkt zijn. Terwijl ze proberen uit te vinden wat er in godsnaam aan de hand is, moeten ze ook nog eens op de vlucht voor een geheime organisatie die hen wil doden. Kan jouw zomer wel wat spannender, dan zit je gebakken met deze serie!

Glee

Moet je na de zomer weer terug naar school en wil je dit jaar eens goed voorbereid zijn? Dompel je dan onder in de highschoolcultuur met 121 afleveringen van Glee! Als je vanaf nu ongeveer een seizoen per week kijkt ben je precies op tijd klaar om al zingend je nieuwe klaslokaal in te dansen. Heb je nou echt niks te doen en raas je door de serie heen, dan hebben wij voor jou de beste covers op een rijtje gezet als perfecte terugblik.