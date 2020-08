Zondag met Lubach gaat stoppen, meldt Arjen Lubach in nieuw boek

Presentator Arjen Lubach zegt in zijn boek Stoorzender te stoppen met zijn succesvolle programma Zondag met Lubach. Volgens Lubach komt het doordat er een gebrek is aan geschikte items.

‘Ik denk dat de huidige vorm, dat ene half uur per week waarin naast een paar actualiteiten één groot thema centraal staat, tegen zijn grenzen aan loopt’, meldt Lubach.

‘Er zijn nu eenmaal maar een beperkt aantal heel zware onderwerpen die zich lenen voor twintig minuten boosheid en verontwaardiging.’

Geen interviews

Lubach wil geen interviews meer geven aan de geschreven pers na enkele negatieve ervaringen en daarom doet hij zijn verhaal in zijn eigen boek, dat woensdag verschijnt.

De presentator schrijft dat hij zijn besluit al een jaar geleden tijdens zijn vakantie heeft genomen. Omdat hij nog een contract van drie reeksen moet uitdienen, en er al twee zijn uitgezonden, lijkt de komende reeks die op 20 september begint zijn laatste te worden.

Ander programma

De veertigjarige presentator zegt wel te willen blijven werken met het team dat al bij het programma betrokken was. Het is niet bekend of er al een ander programma in de maak is.

1. Stopt ZML per direct?

– nee, we maken dit najaar sowieso nog een reeks. Wanneer de laatste aflevering precies is, is nog onduidelijk. Feit is wel dat ik (zoals in het boek te lezen is) heb besloten dat het einde in zicht is. — Arjen | 19 augustus: nieuw boek (@arjenlubach) August 19, 2020

Zondag met Lubach sinds 2014 op televisie

Zondag met Lubach wordt al sinds 2014 uitgezonden en vergaarde ieder seizoen meer kijkers, mede dankzij enkele virale video’s. Zijn satirische video over America First, The Netherlands Second, ging de hele wereld over. Eind vorig jaar stopten honderden mensen met vlees eten dankzij een aflevering van Zondag met Lubach. In 2017 won hij de Gouden Televizier-Ring.

VPRO

De VPRO zegt in een reactie tegen NU.nl in gesprek te zijn met Lubach over toekomstige plannen. ‘We vinden het geweldig om te zien hoe Arjen zich elke keer weer opnieuw wil uitvinden en zichzelf blijft uitdagen om met nieuwe plannen te komen.’

