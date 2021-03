Een gezonde portie anger management is iets wat we allemaal wel kunnen gebruiken in deze tijd. Dat moet bedenker van de rageroom Brian Savelkouls ook gedacht hebben. Aan onze collega’s van het AD legt hij uit: ‘Het idee voor deze rageroom is ontstaan omdat er geen andere uitlaatklep was voor onze coronastress.’ Wanneer kunnen we?!

Soms komen de muren in deze tijd op je af. Je werkt, woont, leeft, eet en doet alles zo’n beetje in dezelfde ruimte, dus het is niet gek als je dan wat chagrijnig, geïrriteerd of boos wordt. En daar komt deze rageroom om de hoek kijken. Je kunt hier een perfect porseleinen servies tegen de muur aan smijten. Of met een honkbalknuppel een computer of tv stuk rossen. Heerlijk!

Woonkamertje aan gort slaan in rageroom

Thuis slik je die emoties vaak in, maar in de rageroom kun je je helemaal laten gaan. In de kamer staan een moker, honkbalknuffel, golfclub, breekijzer, hakbijl en een rubberen kip (Geen idee waarom, misschien als je wel wil rammen maar niets wilt slopen?). De spullen in de kamer komen bij de kringloopwinkel vandaan, maar Brian struint ook Marktplaats af, zo vertelt hij aan het AD.

Livestream of terugkijken

Waar de rageroom precies komt te staan, is nog niet duidelijk. Maar het wordt in ieder geval in Den Haag, Brinckhorst. En wat dan de schade is voor even lekker rammen? ‘Een tafel met zo’n dertig voorwerpen kost 35,- en een ingerichte woonkamer kost 150,-‘, legt Savelkouls uit in het interview. Nagenieten kan ook, want het wordt live gestreamd of opgenomen. Precíes waarmee je op het wereldwijde web wilt staan, natuurlijk.

