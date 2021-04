Zongebruinde huid mooi? Vooral gevaarlijk, volgens onderzoekers

De afgelopen dagen waren een veraderming voor velen. Het zonnetje dat scheen en de warmte die ervan af kwam; heerlijk. Het zongebruinde kleurtje dat je erbij krijgt, vinden de meeste mensen ook mooi. Toch waarschuwen onderzoekers dat we af moeten van dat schoonheidsideaal.

Met een kleurtje op je snoet zie je er vaak net wat gezonder uit. Maar het tegendeel blijkt waar: ‘Het bruinen van de huid betekent eigenlijk dat er al schade aan de huid is ontstaan’, zo legt gezondheidswetenschapper Karlijn Thonen uit aan EditieNL. Ze vervolgt: ‘Bij een rode huid schrikken mensen vaak, maar bij een bruine huid denken mensen dat het gezond is.’

Weten maar toch doen

Stiekem weten we natuurlijk best dat de zon schade toebrengt aan je huid. Al jaren horen we campagnes van onder andere het KWF over deze schade en huidkanker. Voglens het KWF is huidkanker de meest voorkomende vorm van kanker: maar liefst 52 procent van alle kankergevallen zijn een vorm van huid. Dit is een verdubbeling ten opzichte van tien jaar geleden.

Als je huid verbrandt, wordt direct permanente schade aangebracht. In je opperhuid gaan cellen dood, daardoor vervel je vaak ook na een paar dagen. Op langer termijn zorgt dit ervoor dat je meer kans loopt op huidkanker. Daarom is het zo belangrijk om de kinderen, die nog een minder ontwikkelde huid hebben dan wij, extra goed in te smeren.

Huid beschermen tegen de zon

Is nooit meer in de zon zitten, lopen of staan dan de oplossing? Dat hoeft niet. De algemene tips:

Dagcrème met SPF

Zelfs op mistige, regenachtige dagen komt de UV-straling door de wolken heen. Gebruik dus iedere dag een dagcrème met SPF. Zo ben je altijd goed beschermd. Maar let op: deze dagcrème is géén vervanger van de ‘zonnebrand’ die we normaal gebruiken. Op een hete stranddag heb je echt meer nodig dan alleen je dagcrème.

Een klein beetje UV-straling is goed. Het zorgt ervoor dat Vitamine D wordt aangemaakt en dat is belangrijk voor het behoud van sterke botten. Vanaf zonkracht 4 is het echt smeren geblazen: als je dan onbeschermd in de zon gaat zitten, kun je binnen een halfuur al verbranden.

We hebben het al zó vaak gehoord en toch doen we het meestal niet, de zon vermijden tussen 12.00 uur en 15.00 uur. Op dat moment is de UV-straling het sterkst en kun je dus het beste in de schaduw blijven.

Iedere huid is anders, daar kunnen we helaas niets aan doen. Het is ook niet zo, zoals veel mensen zeggen, dat dit verandert naarmate je ouder wordt en je vaker in de zon bent geweest. Kies een factor die past bij jouw huidtype aan de hand van dit schema.

Bron: RTL Nieuws, KWF | Beeld: Getty Images