Back to the seventies: zonnebrillen met gekleurde glazen zijn een hit op Instagram

Terug naar de jaren ’70, de jaren waarin de meest vrolijke, kleurrijke en vrije kleding de straten sierde. Broeken met wijde pijpen, opvallende prints, sjaaltjes in het haar en zonnebrillen met gekleurde glazen… En die laatste maakt anno 2021 een comeback, want retro zonnebrillen zijn een grote hit op Instagram.

We hebben het over de typische zonnebrillen met gekleurde glazen. Geel, blauw of roze; een vintage montuur met soortgelijk gekleurd glas is de trend van het moment, als we de grote namen van het internet mogen geloven.

Retro comeback

Online persoonlijkheid Emma Chamberlain, model Kaia Gerber en Kylie Jenner (die geen introductie behoeft) zijn slechts enkele namen die de modewereld in een klap laat weten dat de retro sunglasses terug van weggeweest zijn. Nu zijn deze brillen meer een fashion statement dan dat ze je ogen daadwerkelijk beschermen tegen de zon. Maar ja, als Kylie het draagt, draagt binnen de kortste keren de hele wereld het – ondergetekende incluis.

Blijvertje

De trend werd eind 2020 al her en der gespot op Instagram, maar blijkt met de intrede van 2021 een blijvertje te zijn. Naast dat de retro zonnebrillen beschikbaar zijn met glazen in elke denkbare kleur, kunnen ze ook in vrijwel elke montuurstijl worden gebruikt. Van slanke cat-eye montuurtjes tot oversized Olsen brillen, en van pilotenbril tot de miniatuurbrillen van Instagram.

Twijfels? Hieronder een lading inspiratie. Wedden dat je – zelfs als je nu sceptisch bent – er straks ook mee op je neus loopt?

Bron: Stylecaster | Beeld: Getty