Tijd voor een kleine trip down memory lane. Herinner je je het tijdperk Tom Cruise en Nicole Kidman nog? De twee wereldberoemde acteurs waren getrouwd van 1990 tot 2001. Hun geadopteerde zoon is uit de spotlights gebleven, maar nu is er een foto van hem opgedoken. En hij is, ehm, flink veranderd.

Even een opfrissertje: Connor Cruise (26) werd in 1995 geadopteerd door Tom en Nicole. Drie jaar eerder adopteerden ze hun dochter Isabella (28). Toen het Hollywoodpaar uit elkaar ging, behield Cruise de voogdij over de kinderen.

Zo vader, zo zoon

Connor Cruise is geadopteerd en lijkt dus totaal niet op zijn adoptieouders. Het jochie verscheen in de tijd van het huwelijk van Tom Cruise en Nicole Kidman nog wel eens in paparazzi foto’s, maar inmiddels is hij compleet van de radar verdwenen. De enige overeenkomst die hij met zijn vader heeft? Hij is net zo into Scientology als daddy Cruise.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Scientology kerklid

Inmiddels is Connor 26 jaar en woont hij in Clearwater. Dit is niet zomaar een willekeurige woonplaats, maar heeft alles te maken met zijn liefde en inzet voor de Scientology Kerk. De badplaats in Florida heeft er zijn hoofdkantoor. Connor heeft wel een eigen huis in de Scientology-gemeenschap. ‘Connor en Isabella zijn opgegroeid in de Scientology Kerk, ze zijn al lid sinds ze kinderen waren’, vertelt een bron aan People, eraan toevoegend dat ze beiden ‘volledig toegewijde Scientologen zijn, net als Tom.’

Zó ziet hij er nu uit

De andere grote passie van Connor is diepzeevissen. En dat is te zien, want op Instagram is een foto op gedoken van de inmiddels 28-jarige en eveneens onherkenbare zoon van Tom Cruise. Met baard, brede schouders en – jawel- een joekel van een vis in zijn handen. Connor, is that you?

View this post on Instagram A post shared by Connor Cruise (@theconnorcruise)

Bron: People | Beeld: Getty