Eindelijk kan zoontje Frenkie van Jet van Nieuwkerk ook genieten van het warme weer. De baby die in oktober geboren werd kende tot nu toe vooral koude dagen. Daarom maken hij en zijn mama extra veel plezier tijdens de dagen met zon. Een koude ‘duik’ in het water kan dan ook zeker niet ontbreken.

Zoontje Frenkie

Heel veel woorden maakt de foodjournalist niet vuil aan de zomerse foto. “I love moederen”, schrijft ze bij de post. Ook gebruikt ze een hashtag waarin te lezen valt dat ze van Frenkie houdt. Op de foto zit de kleine in een blauw emmertje met water te spartelen.

Té lief en schattig

De kleine Frenkie is nog niet vaak in beeld gekomen. Ook nu is het gezichtje van het mannetje nog afgeschermd. Het maakt de volgers niet uit. Ze vinden het stuk voor stuk een super schattig tafereeltje. “Oh ik vínd dit er lief uitzien❤️ “, schrijft Chantal Janzen. Ook Splinter Chabot geniet: “Omgucci te schattig 🤩 “, laat hij weten. Een andere volger vindt het woord ‘moederen’ dat Jet gebruikt in haar post een “fantastisch werkwoord.”

Onzekere gevoelens

Ondanks de enorme liefde die Jet voelt, heeft de presentatrice ook onzekere gevoelens. De nachten zijn kort en soms denk ik: hoe dóen moeders dit en houd ik dit vol? Maar naja, blijkbaar wel, want ik sta nog!”, schrijft de blondine van een foto met haar zoontje.

