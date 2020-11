Kim Feenstra (35) is al ruim een maand de trotse moeder van zoontje Brooklyn. Hoewel ze eerder aangaf haar mannetje niet in beeld te willen brengen, deelt ze af en toe toch snippers van haar grote nieuwe liefde.

Zo verschijnt vandaag de duidelijkste foto van het mannetje ooit in haar feed, waarop te zien is dat het ventje beschikt over een nu al weelderige haardos.

Duidelijkste foto zoontje

De van de zijkant geschoten foto van de in een handdoek gewikkelde Brooklyn Baby is om op te vreten. Ook Feenstra zelf is helemaal verliefd op de kleine man, die qua hoeveelheid haar nog nét niet kleine Kae (van Naomi van As en Sven Kramer) overtreft. “Jij bent mijn alles. En alles dat ben jij”, schrijft ze onder meer bij het zoete plaatje. “Mijn leven staat op zijn kop. Maar ik sta op mijn kop, zo blij.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Feenstra (@k2im)

Onvoorwaardelijke liefde

Daarnaast laat ze weten dat alles zo anders is, zo heeft ze het nog nooit eerder gekend. “Onvoorwaardelijke liefde en met liefde koester ik elk moment. Ook de uren dat ik het soms even niet zie zitten, en de vermoeidheid toe slaat, Ben jij elk uur opnieuw mijn allerliefste, mijn allermooiste daad.” Kim belooft haar zoontje lief te hebben en er altijd voor hem te zijn: haar hele leven lang. “Dat is mijn belofte aan jou en die zal ik nooit verbreken. Ik hou van jou, kleine man.”

Haardos maakt indruk

Het is wederom de flinke bos haar van het mannetje die kan rekenen op complimenten. “Heeel lief Kimmie. En..#hairgoals”, reageert Fatima Moreira de Melo. Ook Kimberley Klaver kan het niet laten om er iets over te zeggen: “Dat haar!”, gevolgd door emoji’s met hartjesogen. Ook Kelly Weekers, Kim Kötter, Annemarie Keizer, Chantal Janzen en Anna Nooshin reageren lief op de foto.

Bewust buiten beeld

Kim heeft al heel wat kiekjes gedeeld van haar pasgeboren zoon, maar laat zijn gezichtje bewust buiten beeld. Vlak voor zijn komst liet Kim al weten niet veel van haar zoon te gaan delen. “Zeker het eerste jaar niet”, aldus het topmodel. “De baby is dan nog zo precious.” Ze zei toen van plan te zijn hooguit ‘een handje, voetje of wat haartjes’ in beeld te gaan brengen. Op een eerlijke en realistische foto van de kraamtijd waren dan ook alleen de beentjes van haar zoon te zien.

Kersverse ouders

Eind mei liet Kim weten in verwachting te zijn na een moeizame periode, waarin ze onthulde niet natuurlijk zwanger te kunnen worden. Die bekendmaking deed ze op een mooie en bijzondere manier via Instagram. Aan het einde van een zwart-witvideo met romantische opnames van haar en haar vriend is te zien hoe het Kim met een babybuikje in het ziekenhuis ligt voor een echo. Feenstra en de 38-jarige Tailor hebben sinds 2016 een relatie. Hun liefde werd op 16 oktober 2020 bekroond met de komst van een zoon, Brooklyn Baby Tailor.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Feenstra (@k2im)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Kim Feenstra (@k2im)

Bron: Story |Beeld: Instagram