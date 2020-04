Party time is over: zoontje Lil’ Kleine en Jaimie Vaes getroffen door koorts

Ondanks dat de hele wereld vergaande maatregelen trof om het coronavirus tegen te gaan, stapten Lil’ Kleine en Jaimie Vaes in het vliegtuig voor een welverdiende vakantie in Dubai (met heel veel feest en flessen champagne). Het tripje kon dan ook rekenen op flink wat kritiek waar het stel niks van wilde weten. Toch zit het stel nog altijd vast in het luxeparadijs en heeft zoontje Lío tot overmaat van ramp koorts te pakken.

“Ik heb de situatie onderschat”, vertelt de 25-jarige rapper aan Grazia. Lil’ vertrok met zijn gezinnetje naar Dubai om even te ontspannen, maar belandde al snel in een benarde situatie. “We hadden nooit verwacht dat alles zou sluiten. Er is niets te beleven: de restaurants zijn dicht, de stranden gesloten, en vanaf acht uur ’s avonds mag je hier de straat helemaal niet meer op”, aldus Kleine. Niets aan dus, voor het feestende koppel.

Onderschatte situatie

Ondanks de berichten over het coronavirus besloot het stel tóch te vertrekken. En dat viel bij veel volgers in het verkeerde keelgat. Jaimie vertelt tijdens het interview de reden waarom zij toch vertrokken: “Jorik heeft het afgelopen jaar enorm hard gewerkt en we wilden gewoon even genieten met ons gezin.” Toch geeft ze wel toe dat ze de situatie heeft onderschat: “Velen met mij, denk ik, vooral mensen van onze leeftijd. Mensen zien ons hier lekker in het zonnetje op een tropische plek, maar beseffen niet dat wij ook gewoon thuis moeten blijven (…) voor ons is het ook een heel andere vakantie geworden dan we voor ogen hadden.”

Koorts

Jaimie geeft aan in Dubai een stuk alerter geworden op het virus. Al helemaal nu hun zoontje koorts heeft gekregen. “Lío heeft al een paar dagen koorts, dan ga je je toch zorgen maken”, vertelt de bezorgde moeder aan het blad. “Ik heb vanmiddag dus voor de zekerheid de dokter gebeld, maar die stelde me gerust dat het erbij hoort, omdat zijn tandjes doorkomen.”

Bron: Flair.nl | Beeld: Instagram