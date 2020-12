Het zoontje van Melissa en Gianni (Temptation Island 2020) is geboren!

In de nacht van 3 op 4 december is het zoontje van Melissa en Gianni geboren! De twee deelden het feestelijke nieuws op hun Instagram stories.

De naam van het kindje is nog niet bekend, maar hij heeft wel al een eigen Instagram account (d.071220) als ‘Baby D.’ Op hetzelfde platform werd de geboorte van het jongetje aangekondigd. Melissa plaatste gisteravond een boomerang in haar stories met een aankondiging dat haar vliezen al waren gebroken. Daarna volgde een filmpje van Gianni. ‘Vier centimeter ontsluiting inmiddels. Chilling, Temptation kijken’ zei hij en de twee waren lachend te zien. Tien uur later was het zo ver: een beeld van de pasgeboren Baby D.

Foto’s en feestjes

Eind mei – niet lang na hun deelname aan Temptation Island – maakten de twee bekend op Instagram dat Melissa zwanger was. Het stel plaatste beiden dezelfde lieve foto, met verschillende captions waarin duidelijk werd dat ze super blij waren. In juni was het tijd voor een uitgebreide gender reveal party. Gianni en Melissa plaatsten een vlog van het feest op Youtube. Daarin was te zien dat ze veel mede Temptation Island-deelnemers hadden uitgenodigd.

Temptation Island

Even terugblikken naar waar we Gianni en Melissa van kennen. De twee deden mee als koppel aan Temptation Island 2020, maar hebben helaas niet het hele seizoen mogen blijven. Het koppel werd naar huis gestuurd omdat ze stiekem telefoons mee hadden gesmokkeld. Melissa werd betrapt doordat ze er met mede deelneemster Roshina over praatte, denkend dat het niet hoorbaar was. Ook Gianni was niet voorzichtig genoeg. Hij was met de telefoon te zien in de badkamer, nadat hij de deur niet goed had gesloten. Vervolgens werd het koppel geconfronteerd met de beelden en naar huis gestuurd.

