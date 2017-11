Zou het dan eindelijk? Dit elektronicamerk werkt aan een superaccu voor je telefoon

Superfijn hoor, die mobiele telefoons. Wat zouden we immers moeten met een leven zonder selfies, WhatsApp en Instagram? Toch er is één ding waar we nog verre van tevreden over zijn: die verdomde accu die altijd veel te snel leeg is. En dan duurt het óók nog eens megalang voordat ie opnieuw opgeladen is.

Door de jaren zijn telefoons een stuk platter, sneller en slimmer geworden. Je zou dan ook verwachten dat de batterijen ervan inmiddels langer dan een dag meegaan. Helaas: nog steeds hangen we steevast elke avond met de telefoon aan het snoer of zijn we genoodzaakt powerbanks mee te slepen. Maar daar komt binnenkort misschien verandering in.

Vandaag werd het goede nieuws bekend: onderzoekers van Samsung werken aan een superaccu. Dat heeft het Samsung Advanced Institute of Technology (SAIT) aangekondigd. Het betreft een zogenoemde ‘grafeenbatterij’ die twee grote voordelen met zich meebrengt. De accu gaat niet alleen langer mee – er wordt gesproken over 45 procent extra capaciteit – maar laadt ook nog eens supersnel op. In twaalf minuten zou de batterij al vol zijn.