De afgelopen weken leek het nog een ver-van-je-bed-show, maar aankomend weekend kan het: de was buiten drogen. Met temperaturen boven de 15 graden kan het wasrek, de droogmolen of de waslijn weer naar de tuin of het balkon. Fijn! Niet alleen ruikt je was megalekker als je het buiten hebt laten drogen (nog iemand fan van schoon dekbed dat buiten gedroogd heeft?), je bespaart er ook nog eens wat knaken mee.

Waarschijnlijk droog je je kleding sowieso wel aan een droogrek, maar handdoeken en beddengoed gaan bij de meesten (inclusief moi) gewoon in de droger. Een droogbeurt kost gemiddeld 1.20 euro. Nu lijkt dat niet zoveel, maar stel je voor dat je twee wasjes per week in de droger gooit, is dat 2.40 per week, 9.60 per maand en dus 115.20 per jaar. Mogguh!

Zóveel bespaar je als je de was buiten droogt

Nu hoef je natuurlijk niet die wasdroger meteen de deur uit te doen, maar – ook volgens Nibud – bespaart het zo’n dertig euro per jaar als je de hélft van je was buiten laat drogen. Das mooi meegenomen. Let op: het gaat dan wel om echt buiten drogen. Want als je je was binnen ophangt bestaat er een kans dat je stookkosten omhoog gaan, omdat het vochtiger is in je huis en het moeilijker wordt je huis warm te krijgen.

Energiezuinige droger

Een droger kost veel energie, maar soms kun je gewoon niet zonder. Als je wat wil besparen op je energiekosten, is het wijsheid om te kijken naar het type droger dat je hebt. Zo is een warmtepompdroger veel energiezuiniger dan bijvoorbeeld een lucht-en condensafvoerdroger.

