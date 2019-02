Gevalletje big spender? Zóveel geeft Lil’ Kleine per dag uit

Als je dacht dat jij soms veel uitgeeft, bedenk dan dat er altijd mensen zijn die nóg meer spenderen. Hoewel we allemaal wel weten dat Lil’ Kleine een aardig gevulde bankrekening heeft, waren we toch lichtelijk in shock toen hij vrijdagavond tijdens The Voice of Holland onthulde hoeveel geld hij per dag uitgeeft. En dat is nogal wat, kunnen we je verklappen.

Lil’ Kleine deed vrijdagavond mee aan ’60 seconds’, een onderdeel van The Voice of Holland, het talentenprogramma waarbij hij in de jury zit. Hierin kreeg hij een minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen te beantwoorden.

Big spender

Tijdens het vragenvuur onthulde Jorik Scholten – want dat is de echte naam van Lil’ Kleine – dat hij liever een duet zou willen zingen met Frank Sinatra dan met André Hazes (senior) en dat zijn allerduurste aankoop ooit zijn huis is. Nog niet heel spannend allemaal, totdat hem werd gevraagd hoeveel geld hij per dag uitgeeft. Zonder na te denken antwoordde Lil’ Kleine: ‘minimaal 300 euro’. Hoewel het bekend is dat de rapper niet bepaald zuinig is op zijn verdiende geld (alleen al door het feit dat hij ooit briefjes van 500 euro verbrandde en de hoeveelheid cadeau’s onder zijn kerstboom afgelopen jaar), is dat toch best heftig om te horen.

Jorik is niet bepaald schuw in het delen van zijn uitgavenpatroon met de wereld. Zo vertelde hij een keer dat hij wel tot 60.000 euro per maand verdient (en daarvan 30.000 euro spaart). Ook op zijn Instagram laat Lil’ Kleine vaak zijn nieuwste aankopen zien, zoals zijn nieuwste Rolex horloge (die zo zijn maandsalaris kunnen kosten).

Bron: RTL Boulevard | Beeld: William Rutten