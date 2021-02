Zóveel geld krijgt dr. Pimple Popper voor één Instagram post

Welkom in het jaar 2021, het jaar waarin je steenrijk kunt worden met het uitknijpen van steenpuisten. Dr. Pimple Popper maakte van pus een carrière en ook nog eens een bijzonder lucratieve.

Sandra Lee is dermatoloog, maar het is vooral het imperium dat ze daaromheen bouwde wat haar rijk en beroemd maakte. Als Dr. Pimple Popper maakt ze al jaren furore op Instagram. Haar awardwinning serie op TLC begint aan een vijfde seizoen en ze heeft meer dan tien miljoen volgers op Instagram en YouTube. Uit recent onderzoek blijkt Lee de beroemdste arts van het internet en draait ze per post omzetten weg met zeker vijf nullen.

Ka-ching

Met haar puisten-business is Lee populairder dan Dr. Phil en Dr. Alex George van Love Island. Compare the Market schat in dat op basis van haar volgers en engagement dat ze per gesponsorde post op Instagram zo’n 13.219 dollar (omgerekend 10.905 euro) opstrijkt. Ka-ching.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Sandra Lee, MD, FAAD, FAACS (@drpimplepopper)

Sterke maag

Eerlijk is eerlijk: het komt nog niet in de buurt van het salarisstrookje van Kylie Jenner. Die komt in de buurt van een miljoen (!!) per post. Maar aangezien Lee niet tot de Kardashian-clan behoort en haar feed niet bestaat uit schaarsgeklede foto’s maar cystes en een boel pus, vinden we het nog steeds indrukwekkend. Kylie pronkt met haar platte buik, Sandra showt haar sterke maag. Wij weten wel waar we meer respect voor hebben…

Bron: Refinery 29 | Beeld: Getty