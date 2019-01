Zoveel liefde: Bibi Breijman kan haar dochtertje wel opvreten

Bibi Breijman (27) is dolgelukkig sinds ze moeder is en kan duidelijk geen genoeg krijgen van haar dochtertje. Ook op een reeks nieuwe foto’s spat de liefde er weer vanaf.

Op een drietal kiekjes in de kleedkamer van ‘De Wereld Draait Door‘ is te zien hoe de vriendin van Waylon hun kleine Teddy in haar armen houdt. ‘Oeh, ik kan je wel opvreten’, schrijft ze erbij. De vlogger sluit af met de hashtags #mybabylove en #iloveyoutothemoonandback.

Reacties

Fans van Bibi kunnen zich er helemaal in vinden. ‘Ah zo lief, dat dacht ik vroeger ook wel eens toen mijn zoon klein was. Nu denk ik wel eens… had ik dat maar gedaan’, schrijft iemand grappend. Een ander reageert: ‘Teddy boft maar en zo hoort het!! Geniet er van Bibi!’

Eerste kindje

Teddy is het eerste kindje voor Bibi en Waylon samen. De zanger heeft ook al een zoon uit een eerdere relatie en zo ziet de 16-jarige jongen eruit.

Beeld: ANP, Instagram