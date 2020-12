All I want for Christmas …. is een kersthitje of twee. En dat begrijpen wij wel. Jaarlijks doen artiesten (nationaal en internationaal) een gooi naar een échte kerstknaller, maar tippen aan klassiekers als All I Want for Christmas en Last Christmas, dat is maar weinig mensen gelukt. Dít verdienen sterren jaarlijks aan hun kerstlegacy.

Dat kerstliedjes het zó goed zouden doen, hadden de artiesten waarschijnlijk zelf ook niet gedacht. Al sinds 1994 is All I want for Christmas te horen op de radio en nog steeds wordt-ie elk jaar op verschillende radiostations en Spotify- en YouTube streams gedraaid. Mariah verdient dan ook ongeveer 450.000 euro (!) per jaar aan haar nummer. Daarnaast gaf ze, pre-corona, ook nog eens speciale kerstconcerten waarbij ze rond de drie ton per optreden zou hebben gevraagd. Doe ons zo’n kersthit.

De best betaalde is…

Zeg je Kerstmis, dan zeg je Mariah Carey. Misschien is haar All I want for Christmas wel de grootste kersthit óóit gemaakt. Opmerkelijk is dan ook dat dat nummer niet eens het bestverdienende nummer is. Merry Christmas Everybody, van de band Slade, haalt per jaar bijna de helft méér binnen dan Mariah’s nummer. Slade verdient namelijk jaarlijks rond de 800.000 euro aan de hit. Wel jammer voor de band: van dat bedrag zien ze zelf niks terug. De inkomsten worden namelijk verdeeld onder de schrijvers, Noddy Holder en Jim Lea.

Ongeveer vijf ton

Na Slade is Mariah nog steeds niet aan de beurt. De band wordt gevolgd door een andere band, namelijk The Pogues. Dit met het liedje The Fairytale of New York. Het nummer brengt jaarlijks zo rond de 475.000 euro op.

Top 10

Maar waar blijven de nummers van Wham!, Bing Crosby en Paul McCartney dan? Deze staan ietwat lager in de lijst met de top tien bestverdienende kersthits (al zouden wij alsnog meer dan tevreden zijn met zulke bedragen). Zie hieronder de hele lijst:

Merry Xmas Everybody, Slade: 600.000 euro Fairytale of New York, The Pogues: 475.000 euro All I Want For Christmas, Mariah Carey: 450.000 euro White Christmas, Bing Crosby: 390.000 euro Last Christmas, Wham!: 357.000 euro Wonderful Christmastime, Paul McCartney: 310.000 euro Mistletoe and Wine, Cliff Richard: 120.000 euro Stop the Cavalry, Jona Lewie: 142.000 euro 2000 Miles, The Pretenders: 121.000 euro Stay Another Day, East 17: 115.000 euro

Terwijl je toch zou denken dat sommige nummers wat hoger in de lijst zouden staan, zouden wij, na het zien van al deze cijfers, ook wel een kersthit willen schrijven. Mariah 2.0 incoming. 😉

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief