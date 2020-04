Zuinige eerste kussen, tranen en een onverwachte keuze bij ‘Boer Zoekt Vrouw’

Het was zondagavond bij ‘Boer Zoekt Vrouw’ aan boer Bastiaan en boer Geert Jan om als laatste een keuze te maken. Naast Yvon aan de keukentafel kwam bij beide boeren het hoge woord eruit. Maar de keuze van Bastiaan zorgde voor nogal wat verontwaardiging bij de kijkers.

‘Milou’, zei Bastiaan binnen enkele seconden nadat Yvon hem vroeg wie zijn vrouw werd. En dat zorgde voor een aantal verbaasde reacties, omdat hij in een eerdere aflevering nog wel zo duidelijk had gezegd dat hij géén lange afstandsrelatie wilde.

Bastiaans keuze

De keuze van Bastiaan kwam als een donderslag bij heldere hemel voor Elise. Ze was ervan overtuigd dat zij helemaal in het plaatje van Bastiaan paste en zag zichzelf al intrekken bij haar boer. Milou woont in Frankfurt en kon maar moeilijk wennen aan het boerenleven bij Bastiaan en dat kwam Elise behoorlijk goed uit. Toch leken Bastiaan en Milou het in de laatste twee afleveringen toch iéts gezelliger te hebben en dat maakte Elise onzeker.

En de te lange afstand?

Terwijl Elise in tranen wegfietste, sloten Bastiaan en Milou elkaar in de armen en gaven ze elkaar hun eerste voorzichtige kus. Na het keuzemoment noemde hij de afstand tussen Frankfurt en Zeeland slechts ‘vervelend’. ‘Het had handiger geweest als ze hier om de hoek had gewoond. Maar dat moet niet de reden zijn om iemand te kiezen.’ Maar in een voorstukje naar de volgende aflevering lijkt die afstand toch weer onderwerp van gesprek.

Tekst gaat verder na de tweets.

Ja Bastiaan…. je had ook iemand kunnen hebben die naast je op de bank had gezeten…. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/VempupYTJN — Hond van Yvon (@HondvanYvon) April 26, 2020

Bastiaan gaat spijt krijgen!#boerzoektvrouw — Heidi Grasmeijer (@HeidGrasmeijer) April 26, 2020

Bastiaan gaat toch even zijn eis er doorheen jassen op citytrip….gezellig!🤦🏽‍♀️#bzv #boerzoektvrouw — 𝙼𝚊𝚊𝚒𝚔𝚎 (@maaikeologie) April 26, 2020

De keuze van Geert Jan

Boer Geert Jan moest kiezen tussen Karine en Jacqueline en huilde tranen met tuiten. Nadat hij besloten had dat Karine zijn vrouw werd, stond hij op om afscheid te nemen van Jacqueline (die overigens helemaal in de kleur van koningsdag gekleed was). Toch ontstond er een ietwat ongemakkelijk moment voor de kijkers.

Tekst gaat verder na de tweets.

Vandaag absoluut meer gezien van Boer Geert-Jan dan ik wilde. #bzv #boerzoektvrouw pic.twitter.com/VPfv7WabJ9 — Isa van den Heuvel (@IsaEileenJara) April 26, 2020

Wat een top wijf! Meteen ook al klaar voor Koningsnacht #boerzoektvrouw pic.twitter.com/3POR6PYANw — Doret🙋🏼‍♀️ (@hetiswa) April 26, 2020

