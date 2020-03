Dit is jouw zwakke plek volgens je sterrenbeeld, maak ‘m tot je kracht

Het liefste kijken we naar wat we goed kunnen. Waar we mee worstelen, onze zwaktes dus, verdoezelen we liever. Terwijl we eigenlijk misschien wel zouden moeten doen zoals de Parisiennes doen met hun ‘uiterlijke onvolkomenheden’: ze uitlichten en tot onze (onderscheidende) kracht maken. Daarom vind je hieronder de zwakke plek voor jouw sterrenbeeld – ofwel het punt waarop je je kunt gaan onderscheiden.

Waterman

Je bent de queen van het overdenken. Je neemt een probleem en pakt ‘m niet allen bij de horens maar analyseert het tot op het bot. Voor- en nadelen worden afgewogen en alles wordt van onder tot boven bekeken. Maar actie: ho maar. Doe er je voordeel mee: niemand zal een probleem zo goed als jij kunnen zien aangezien je er zoveel tijd voor neemt. De volgende stap is er niet alleen naar te kijken maar er ook actie op te ondernemen.

Vissen

Je heb behoorlijk goede voelsprieten en bent creatief. Je gevoeligheid kan lastig zijn voor je als je in een omgeving bent die stijfjes is en waar mensen vooral met hun hoofd regeren. Probeer die dus te veranderen, of zorg ervoor dat je regelmatig een plek hebt waar je je creativiteit kunt laten stromen.

Ram

Wat nou bazig? Je bént gewoon de baas. Niemand die jou iets vertellen hoeft. Maak er gebruik van, en zorg ervoor dat je de baas kunt zijn. Bijvoorbeeld door voor jezelf te beginnen. Kun je de hele dag precies alles doen zoals jij denkt -sorry, wéét- dat goed is.

Stier

Stubborn much? Ja, wel een beetje en dat weet je zelf ook wel. Maar toegeven dat je koppig bent, ho maar. Dat kan nog weleens clashen met andere mensen. Aan de andere kant kan het je ook ver brengen juist omdát je door je koppigheid goed naar jezelf luistert.

Tweelingen

Niets kan lang je aandacht vasthouden en dat komt omdat je creatieve geest keer op keer stimulans nodig heeft. Steeds hetzelfde doen, is voor jou geestdodend. Doe er je voordeel in en zoek werk waarin je elke dag weer iets anders doet, of ga voor jezelf werken zodat je je eigen klussen -en agenda- beheert.

Kreeft

Oei, als iemand jou bekritiseert zul je dat niet snel vergeven. Sterker nog: je zet mentaal een kruisje achter iemands naam waar-ie niet snel meer vanaf zal komen. Je bent gevoelig en kunt dus diep gekwetst zijn. Het betekent ook dat je je diep verbindt met mensen – anders kun je namelijk niet zo gekwetst zijn. En dat is een mooie eigenschap!

Leeuw

Wat mag de wereld toch blij zijn dat jij er bent. Jouw ego is vaak te klein voor de kamer waar je je in bevindt. Een ego hebben wordt bijna als iets vies gezien. Terwijl -als je er anderen niet mee beschadigt- het je ook een portie zelfvertrouwen geeft om dingen mee te bereiken. En daar is niks mis mee.

Maagd

Je bent een perfectionist en niet te beroerd om de handen uit de mouwen te steken. Aan beiden zitten valkuilen verbonden. Een burn-out kan op de loer liggen als je niet af en toe de boel de boel kunt laten. Je perfectionisme en je werklust kunnen je ver brengen, als je in kunt zien dat rust de gouden sleutel tot creativiteit is die je nodig hebt om te komen waar je wilt.

Weegschaal

Voordat je je uitspreekt wil je eerst er goed over nagedacht hebben en als een echte weegschaal alles hebben afgewogen. Door te lang op te kroppen, kunnen frustraties er uiteindelijk uitschieten – en niet op de manier waarop je het graag had willen brengen. Het is mooi dat je je gevoelens eerst zelf wilt bekijken. Daar is niks mis mee. Als het je lukt je gedachten sneller te verwoorden, zul je zien dat je -juist omdat je er goed over na hebt gedacht- er bovengemiddeld goed in bent om zaken aan te kaarten op een prettige manier.

Schorpioen

Een teamplayer ben je niet. Waar anderen mensen nodig hebben om in beweging te komen, vind jij juist dat anderen jou eerder afremmen. Kun je twee dingen mee doen. Een: accepteren dat je een loner bent en op werkgebied een job kiezen waarin je zelfstandig kunt werken. Of je kunt actief proberen de waarde te zien die de samenwerking met anderen je brengt. Blijf je het irritant vinden? Prima, niet de hele goegemeente hoeft een teamplayer te zijn.

Boogschutter

Op je tenen overal doorheen wiebelen is niet jouw ding. Dus stop met proberen. Jouw stijl is de olifant in de porseleinen kast. Je zegt waar het op staat. Je trapt dus ook geregeld op lange tenen. Dat is dus niet jouw doelgroep. Als je dat accepteert zul je zien dat er een menigte is die graag jouw authentieke mening beluistert.

Steenbok

Je hebt graag de touwtjes in handen. Een taak delegeren is dus niet jouw ding. Ofwel: je hebt een uitgesproken mening van hoe iets moet. Dat maakt je op het werk geschikt als manager. Zolang je kunt werken aan je vertrouwen dat iets op een andere manier doen niet per se slechter hoeft te zijn.