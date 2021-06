Zwanger en borstimplantaten? ‘Net zo schadelijk als roken of drinken’

De laatste jaren is er veel te doen rondom borstimplantaten. En zeker na de documentaire ‘Moordtieten’ van Dionne Slagter die vorige week bij de NPO te zien was, heeft het onderwerp weer de volle aandacht. Onderzoeker Henry Dijkman, ook te zien in de documentaire, zegt nu tegen LINDA. dat álle borstimplantaten lekken én dat het schadelijk kan zijn voor ongeboren baby’s.

‘Een op de tien vrouwen met siliconen borstimplantaten krijgt klachten. Die giftige stoffen gaan door het hele lichaam en komen ook bij het embryo’, legt Henry Dijkman uit aan LINDA. Dijkman is onderzoeker bij HAN – University of Applied Sciences.

‘Borstimplantaten schadelijk voor embryo’

In Moordtieten is de te zien dat Dionne geen idee had van de eventuele gevolgen van de borstimplantaten, net zoals heel veel vrouwen dat niet weten als ze onder het mes gaan. Wat veel vrouwen ook niet weten over de borstimplantaten: dat het schadelijk kan zijn voor een ongeboren baby. En dat is heftig, begrijpt ook de onderzoeker, maar hij gaat het niet uit de weg, want hij wil mensen behoeden.

Volgens Dijkman zijn er diverse studies die de effecten van de siliconen op je ongeboren kind aantonen. De gifstoffen in de implantaten zouden veel doen met het embryo. ‘Als de siliconen lekken, komen er giftige stoffen in je bloed- en lymfesysteem. Dat gaat via de placenta naar het kind.’

Zwanger worden en borstimplantaten

Wil je zwanger worden en heb je borstimplantaten? Dan is het volgens de onderzoeker wijsheid om eerst te kijken of jouw siliconen lekken, bijvoorbeeld met een haartest. ‘De gevolgen zijn ongeveer hetzelfde als wanneer de moeder drinkt of rookt tijdens de zwangerschap. Miskramen en een verminderde geestelijke ontwikkeling, bijvoorbeeld.’ Zijn advies is dan dus ook om – als je borsten lekken en de implantaten ouder dan vijf jaar zijn – ze zo snel mogelijk eruit te laten halen als je zwanger wil worden.

