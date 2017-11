Zwanger en geen outfitinspiratie? Deze bloggers laten zien hoe het moet

Tijdens je zwangerschap groeit je buik steeds meer en meer. Dit is natuurlijk hartstikke leuk, maar heeft ook zo zijn nadelen. Wat moet je bijvoorbeeld nu nog aantrekken? Niet alles past meer. De inspiratie is ver te zoeken en je kleding moet eigenlijk nu alleen nog maar comfortabel zitten. Maar comfortabel kan ook mooi zijn!

Bij wie kun je terecht voor de mooiste fashion inspiratie? Precies, de modebloggers. En daar zijn er nu toevallig ook een paar van in verwachting. Dus ga lekker zitten, pak een kopje thee en doe je inspiratie op bij deze mommy’s to be.

#1 Billie Rose

Deze Amsterdamse fashionista is 35 weken zwanger en laat goed zien dat zwanger zijn niet betekent dat je er niet meer trendy bij kunt lopen! Haar geheim? Lange jassen, truien en wijde tunieken. Natuurlijk gematcht met fijne mutsen, laarsjes en accessoires. We like!

Een bericht gedeeld door Billie Rose (@billierose) op 8 Nov 2017 om 12:41 PST

#2 Kae Sutherland

Deze mooie brunette vindt strakkere jurken heel mooi staan bij een baby belly en hier zijn we het zeker mee eens! Laat aan iedereen zien hoe mooi je zwanger bent en draag alles wat je wilt dragen! En als de buik wat groter is, is een jurk met a-lijn hartstikke mooi. Het laat namelijk zien dat je nog steeds die killer taille hebt, maar laat ook je buik hier mooi in uitkomen.

Een bericht gedeeld door Kae Sutherland (@kaesutherland) op 26 Okt 2017 om 10:13 PDT

#3 Chiara Ferragni

Yes! Chiara Ferragni is zwanger en dat betekent heel veel high-end fashion inspiratie. Chiara is de ultieme streetstyle blogger en zal je in de toekomst vast ook laten zien dat je er effortless mooi uit kunt zien tijdens je zwangerschap! We can’t wait!

Een bericht gedeeld door Chiara Ferragni (@chiaraferragni) op 7 Nov 2017 om 12:41 PST

#4 Alex Stedman

Alex staat bekend om haar high-end looks, maar dan voor een kleiner budget. En tijdens haar zwangerschap gaat dit zeker door! Denk aan mooie zwangerschapsjurken, broeken én tops perfect afgestijld. De items zijn te koop bij de bekendere, goedkopere ketens. Zeker de moeite waard om te volgen.

Een bericht gedeeld door Alex Stedman (@thefrugality) op 12 Nov 2017 om 11:46 PST

Beeld Instagram, Getty Images