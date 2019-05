Zwangere Jaimie Vaes kampt met donkere gedachtes

De zwangerschapshermonen slaan in als een bom bij Jaimie Vaes. De verloofde van Lil’ Kleine vertelt in een openhartig interview met Vrouw dat ze zich ‘minder happy’ heeft gevoeld aan het begin van haar zwangerschap. Ook kampte ze met donkere gedachtes, die ze maar niet kon loslaten.

‘Ik heb me in de eerste helft van mijn zwangerschap echt minder happy gevoeld. Onzeker ook. Over mijn uiterlijk bijvoorbeeld, en of ik het allemaal wel goed deed. Of Jorik me nog wel aantrekkelijk vond, dat soort dingen. Ik wist dat het de zwangere ‘ik’ was die sprak, toch kon ik die donkere gedachtes maar niet loslaten’, zegt Jaimie.

Zwangerschapshormonen

Jaimie besprak het met haar vriendinnen die ook kinderen hebben. Zij vertelden haar dat het kwam door de zwangerschapshormonen. ‘Alles gaat nu gelukkig goed, maar man, die hormonen sloegen echt in als een bom. Ik wist natuurlijk wel dat ik daar last van kon krijgen, maar had geen idee dat ze ook mijn gedachtes zo konden beïnvloeden.’

Spannend

Momenteel zit Jaimie midden in een verhuizing, samen met vriendlief Jorik Scholten, zoals de rapper in het echt heet. Maar ze kijkt heel erg uit naar de komst van haar eerste kind. ‘Ik ben zo benieuwd naar ons kindje, ik kan niet wachten tot hij komt. Wel graag in ons nieuwe huis, het zou minder prettig zijn als het hier in het hotel gebeurt.’

Ook wil ze graag thuis in bad bevallen en daar hoeft ze niet lang meer op te wachten. Ze is namelijk half juni uitgerekend.

