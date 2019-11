Zwangere Tess Milne hoopt stiekem dat haar tweede kindje een meisje is

Tess Milne hoopt stiekem dat haar tweede kindje een meisje is. De presentatrice is al trotse moeder van een zoontje.

Het blijde babynieuws maakte Tess Milne eerder bekend tijdens de Special Media Awards. ‘Ik ben niet alleen. Ik ben samen met de baby in mijn buik’, zei ze tegen het publiek. Tegenover RTL Boulevard onthulde ze zaterdagavond dat ze hoopt dat haar zoontje een zusje krijgt.

Tweelingzus

Voor de tweede keer op rij is Tess Milne tegelijk zwanger met haar tweelingzus Lisa. Eerder kregen de twee allebei een zoontje. Lisa is nu in verwachting van een meisje.

‘Onze zoontjes schelen 3 maanden en onze tweede kindjes schelen ook weer 3 maanden’, vertelt Tess. ‘Mijn tweelingzus krijgt een meisje, dus ik gok dat ik ook een meisje krijg.’ En dat zou ze stiekem best wel heel erg leuk vinden. ‘Het zou gewoon wel heel leuk zijn voor die meisjes!’ verklapt ze. De presentatrice is in mei 2020 uitgerekend.

Bron: Libelle | Beeld: Peter Smulders