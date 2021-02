Zwangerschapsaankondiging Harry en Meghan is zoet eerbetoon aan Diana

Afgelopen zondag kondigden Harry en Meghan aan hun tweede kindje te verwachten. En dat moment was niet zomaar gekozen: door op Valentijnsdag dit leuke nieuws te onthullen, heeft het koppel een zoet eerbetoon gebracht aan wijlen prinses Diana.

Want je denkt misschien dat ze 14 februari hebben gekozen omdat het de dag van de liefde is. Hoewel dat natuurlijk ook heel goed het geval kan zijn, zit er een nóg mooiere betekenis achter.

Eerbetoon Diana

Op dezelfde datum, maar dan in 1984, kondigde prinses Diana namelijk aan in verwachting te zijn van Harry. Op deze manier zou het koppel dan ook een prachtig eerbetoon hebben gebracht aan de moeder van de prins. Ook royal-editor Omid Scobie denkt dat dit het geval is. ‘Het is precies 37 jaar geleden dat prinses Diana met de wereld deelde dat ze zwanger was van prins Harry’, liet hij weten op Twitter.

A touching tribute announcing for the Sussexes to announce their exciting news on #ValentinesDay❤️ It was exactly 37 years ago that Princess Diana shared with the world that she was pregnant with Prince Harry. pic.twitter.com/NQfUiw62Sc — Omid Scobie (@scobie) February 14, 2021

Babybuik op de foto

Bevriend fotograaf Misan Harriman legde het gelukkige koppel op prachtige wijze vast in hun nieuwe habitat, hun zonnige tuin in het warme Santa Barbara in Californië. Harry zit blootvoets in de schaduw van de bomen, terwijl Meghan met haar hoofd op zijn schoot ligt in het gras. Te zien is dat Meghan’s luchtige maxi-jurk een al behoorlijke babybuik verhult.

Troonopvolging

Harry trouwde in mei 2018 met Meghan. Een jaar later werd hun eerste kindje Archie Harrison geboren. Het is nog niet duidelijk wanneer Meghan is uitgerekend. Hun tweede kindje wordt achtste in de lijn van troonopvolging. Prins Charles is nog steeds degene die als eerste in aanmerking komt om koningin Elizabeth op te volgen. Zijn oudste zoon prins William is tweede in de lijn van troonopvolging. Archie staat een plekje voor hem of haar. In mei viert Archie zijn tweede verjaardag.

