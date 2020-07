Zware keuze voor Gaby: eerste beelden van spannende finale ‘De Bachelorette’ onthuld

Na zo’n twee maanden weten we morgen ein-de-lijk wie Zuid-Afrika als winnaar van ‘De Bachelorette’ heeft verlaten. Wordt het Niek of toch Joey? De makers van het populaire Videoland-programma hebben de eerste beelden vrijgegeven en daarop wordt één ding duidelijk: de keuze valt Gaby Blaaser (34) ontzettend zwaar.

Finale De Bachelorette

Zoals we ook al in het voorstukje aan het einde van de afgelopen aflevering konden zien, heeft Gaby het in de finale van De Bachelorette wel heel gezellig met beide mannen. Zowel met Niek als Joey gaat ze op een 24-uursdate en het moge duidelijk zijn dat de blondine voor allebei de kandidaten de nodige gevoelens heeft ontwikkeld.

Tranen bij Gaby

Hoe moeilijk Gaby het ook vindt om een keuze te maken, zal ze het tóch moeten doen. ‘Ik had niet gedacht dat het zo lastig zou worden’, horen we haar zeggen in onderstaande video. ‘Ik sta echt de trillen op mijn benen, zoveel emoties die ik voel.’

Exit Jordy en Jethro

Inmiddels zijn alleen Niek en Joey nog in de race om het hart van Gaby te veroveren, maar tot een week geleden zaten er nog vier mannen in het programma. Niet alleen Jethro maar ook Jordy – die eerst nog werd verdacht als winnaar van De Bachelorette uit de bus te zijn gekomen – moest het veld ruimen. Met z’n tweeën hadden de mannen voor de nodige drama in huis gezorgd, gezien Jethro aan Gaby had verteld dat rondging in het huis dat zij met Jordy zou hebben gezoend. ‘Daarmee heeft hij zijn eigen ruiten ingegooid, maar ook die van mij’, zei Jordy erover tegen RTL Boulevard. Ook vertelden hij en Jethro voor de camera’s van het entertainmentprogramma hoe de band nu tussen hen is.

Had Jordy een vriendin?

Over Jordy kwam afgelopen weekend naar buiten dat hij vermoedelijk een vriendin had tijdens de opnames van De Bachelorette. Rijk Hofman, die wekelijks terugblikt op de nieuwste aflevering, vertelde getipt te zijn door een kennis van Jordy. De voormalig Expeditie Robinson-kandidaat besloot de Amsterdammer een berichtje te sturen. De deelnemer van de Videoland-serie reageert op alle geruchten met een video, waarin hij een flinke sneer uitdeelt aan Rijk.

Door: Flaironline | Beeld: Still