Zwarte dag voor Olcay Gulsen: haar eerste liefde is overleden

Op Instagram deelt Olcay een foto en schrijft: ‘Mijn eerste grote liefde James Harris. Mijn hart ligt in stukjes. Je bent veel te snel heengegaan.’ Ze vervolgt: ‘Je zult heel erg gemist worden. Een fantastische, kleurrijke man. Geen enkel boek of film kan jouw verhaal vertellen. Legende.’

Echte broer

Op de foto is haar zus Dolshe te zien, voor wie James voelde als een broer. ‘James, je zal altijd een plekje in mijn hart hebben. Je hebt altijd naar me om gekeken als een echte broer. (…) Bedankt dat je in mijn leven was’, reageert ze onder het kiekje.

Bron: Story | Beeld: ANP