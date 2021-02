Zwarte kleding die na een wasbeurt (of tien) ineens niet meer helemaal zwart is, is natuurlijk bloedirritant. Zonde ook, want je koopt niet voor niets een zwart kledingstuk. Als je iets anders had gewild had je wel grijs genomen. Goede, budget- (en avondklok) tip: vaal geworden zwarte kleding weer zwart maken.

Moeilijk? Absoluut niet! En je hoeft er ook geen dure textielverf – die eigenlijk niet goed is voor je kledingstuk en het milieu – voor aan te schaffen. Je hebt slechts twee koppen zwarte koffie nodig. Huh? Ja, echt.

Hoe maak je vale zwarte kleding weer zwart?

Vooropgesteld: bij synthetische kleding werkt deze truc niet zo goed. Voor de rest van de materialen dus wel. Hoe?

Doe het vaal geworden kledingstuk in de wasmachine

Pleur en twee kopjes pleur overheen

Draai wasmachine op spoelstand

Verbaas je over hoe zwart de broek geworden is

Optie twee: natuurlijke verf van koffieprut

Zet jij je koffie met de filter? Dan houd je altijd koffieprut over. Ook dit kun je goed gebruiken om je vaal geworden kledingstukken weer mooi zwart te maken. Hoe?

Spaar de koffieprut van een dag

Gooi in een emmer heet water

Doe daar je vaal geworden kledingstuk bij

Schep met een lepel je koffieprut uit de emmer

Laat kleding weken (hoe langer, hoe beter)

Haal eruit en spoel na in emmer met koud water en azijn

Laat tien minuten weken en dan kun je ‘m wassen (aanrader als je niet naar koffie en azijn wil ruiken).

Bron: RTL Nieuws, Getty Images