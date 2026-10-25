Switchen van baan doe je zo: ‘Fijn als het niet helemaal als verrassing komt’

Nou, door ontslag te nemen. Duh. Maar dat is makkelijker dan gezegd. Toen ik voor de eerste keer ontslag nam van mijn eerste fulltime baan, had ik een enorm schuldgevoel. Ze wisten van niks: ik had zonder het tegen mijn leidinggevende te zeggen gesolliciteerd op een andere functie. Ik was bang dat ik kansen mis zou lopen als ik de baan niet zou krijgen. Maar toch voelde het niet helemaal eerlijk. Het voelde alsof ik ‘vreemdging’.

Lang twijfelde ik of ik het nu wel of niet goed had aangepakt. Een rondje Googlen hielp mij niet verder, want nergens vond ik een handleiding hoe te switchen van baan. Dus vroeg ik het arbeidspsycholoog Claudi Simmes.

Praat over je ontwikkeling

Een handleiding begint natuurlijk altijd bij stap één, en in dit geval is dat antwoord op de vraag hoe je er eigenlijk achterkomt dat je niet meer op je plek zit. Simmes: ‘Je merkt dan dat je minder energie hebt om naast je werk activiteiten te gaan ondernemen. Je ziet dan alleen de negatieve dingen op je werk en reageert soms korter af. Sommige mensen worden cynisch en zetten meer hakken in het zand.’

Merk je dit aan jezelf? Dan is het goed om in gesprek te gaan met je leidinggevende - dat is volgens Simmes overigens sowieso goed om regelmatig te doen. Niet alleen over inhoudelijke zaken, maar ook over je eigen ontwikkeling. ‘Laat weten waar je blij van wordt en hoe jij de toekomst ziet. Waarin wil jij je ontwikkelen binnen je huidige werk? Als hier geen mogelijkheden meer zijn dan is het goed om om je heen te kijken. Vaak kan openheid hierin positief werken: zo zijn er geregeld nieuwe mogelijkheden bij je eigen werkgever.’

Laat het niet als verrassing komen

Als je dan besluit om naar iets anders op zoek te gaan, hoef je dat vooraf niet tegen je leidinggevende te zeggen. ‘Het zou wel fijn zijn dat het niet helemaal als een verrassing komt’, zegt Simmes. Dat voorkom je dus als je door het jaar heen gesprekken hebt met je leidinggevende over hoe jij erin staat.

En dan, ook een niet geheel onbelangrijke stap: wat wil je dan wél? ‘Een goede loopbaanadviseur kan hierbij helpen’, adviseert Simmes. “Het is belangrijk dat je voor jezelf de dingen in beeld brengt waar je wel en niet blij van wordt. Stel jezelf een aantal verdiepende vragen en praat er met anderen over. Vaak denken wij in functies maar het is beter om je eigen persoonlijkheden, drijfveren, competenties en vaardigheden in beeld te brengen. Vraag in sollicitatiegesprekken goed door, want een bedrijf moet ook bij jouw verwachtingen passen.”

Heb je een nieuwe baan gevonden? Als eerst: gefeliciteerd. Maar er komt natuurlijk ook een moment waarop je het moet delen bij je huidige werkgever. Je moet immers je ontslag indienen. ‘Doe dat zodra het nieuwe contract getekend is. Houd hierbij rekening met je opzegtermijn.’

Gevoel van vreemdgaan

Dat enorme schuldgevoel waarmee ik kapte, is volgens Simmes niet uitzonderlijk. Het heeft te maken met persoonlijke factoren. ‘Veel mensen willen open en transparant zijn. Ze voelen zich ontzettend betrokken en verantwoordelijk bij het bedrijf waar ze werken. Ergens zit er een schuldgevoel. Daarom blijven veel mensen, die niet voor zichzelf durven te kiezen, soms te lang hangen in een baan waar ze niet meer gelukkig zijn. De stap zetten voelt dan als vreemdgaan.’

Het indienen van je ontslag kan dus heel spannend zijn. Bijkomend valt de zekerheid van je inkomen misschien weg als je nog niets nieuws gevonden hebt of twijfel je of je de juiste keuze hebt gemaakt als je al jaren bij één bedrijf werkte. “Je hebt een beetje lef nodig om te veranderen van baan”, geeft Simmes toe. “Heb vertrouwen in jezelf en je kwaliteiten. Soms duurt het vinden van een leuke, andere baan langer dan je denkt, maar geef het de tijd.”