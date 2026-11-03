Tandarts Bregje (32) behoort tot de snelste marathonlopers: ‘In 2021 won ik per ongeluk de marathon van Eindhoven’

Daar willen wij natuurlijk alles over weten (en van leren). Aan VIVA vertelt ze erover. "Ik zie mezelf toch meer als de rennende tandarts dan als een topatleet."

Verbaasde klasgenoten

Bregje zit als kind op hockey, maar zou zichzelf in die tijd niet mega sportief noemen. "Bij gym merkte ik wel dat ik mijn cijfer altijd kon opkrikken met de hardlooponderdelen. Dan waren de jongens in de klas verbaasd dat ik opeens op hun tempo liep", blikt ze terug. "Mijn vader vroeg op een gegeven moment of ik mee ging hardlopen, dus toen deed ik dat ook een paar keer in de week. Op mijn zestiende rende ik mijn eerste hardloopwedstrijd: acht kilometer in Eindhoven."

'Per ongeluk' de marathon winnen

Als Bregje gaat studeren, stopt ze met hockey. "Ik ging steeds meer hardlopen. Mijn eerste marathon liep ik samen met mijn vader in 2015. Het was heel speciaal om dit samen te kunnen doen. Langzaamaan ben ik steeds vaker en verder gaan lopen en loop ik nu al een aantal jaar elke dag."

Eigenlijk vooral voor de fun. "Pas toen ik in 2021 ‘per ongeluk’ de marathon van Eindhoven won, drong het tot me door dat ik hier talent voor had. Ik studeerde toen nog en een paar dagen voor de marathon stond ik nog tot veel te laat in de kroeg. Dat ik daar de marathon opeens won, was echt heel bizar – het blijft mijn mooiste hardloopmoment. Het was niet alleen onverwacht, maar ook nog eens in de stad waar ik ben opgegroeid. Daarna ben ik de stad ingegaan om het te vieren."

120 km per week

Na die overwinning schrijft zij zich in bij de atletiekclub in Groningen, waar ze dan tandheelkunde studeert. Inmiddels behoort ze tot de snelste marathonlopers. "Ik verbaas mij er nog steeds over", vertelt Bregje. "Na mijn werkdag, die van acht uur 's ochtends tot zes uur 's avonds duurt, eet ik een kleine snack en ga ik daarna hardlopen. Dit doe ik elke doordeweekse dag. In het weekend loop ik graag wat eerder op de dag. Ik vind het heerlijk om na een dag binnen zitten naar buiten te gaan om alles goed te laten bezinken. Hardlopen werkt voor mij als meditatie. Door intervaltrainingen merk ik dat ik veel sneller ben geworden.

Mijn trainer zou eigenlijk één rustdag in de week adviseren, maar ik ben te verslaafd aan hardlopen om die rustdag te kunnen nemen. Als ik een dag niet hardloop, merk ik dat ik erg onrustig word. Ik loop gemiddeld 120 km per week."

Tweede bij marathon van Amsterdam

Die vele uren lonen: begin deze maand werd ze tweede bij de marathon van Amsterdam. "Ik keek er erg naar uit, maar vond het ook spannend omdat ik de afgelopen marathons vaak last van mijn buik heb gekregen. Vorig jaar ben ik in Amsterdam zelfs uitgestapt bij 27 km omdat rennen gewoon niet meer mogelijk was. Toen heb ik de week daarna in Frankfurt de marathon gelopen en daar een PR van 2:33 uur neergezet. Gelukkig had ik nu helemaal geen last van mijn buik, waardoor ik echt heel lekker heb kunnen lopen. Bij km 35 voelde ik me zelfs nog zo fris dat ik nog flink heb kunnen versnellen.

Toen ik de tijd op de klok bij de finish zag, was ik superblij. Ik had nooit gedacht dat ik mijn PR zo veel kon verbeteren. Pas vijfhonderd meter voor de finish zag ik de nummer één, Mikky Keetels, lopen. Als ik eerder wist dat zij zo dichtbij zat, had ik zeker geprobeerd om haar in te halen, maar dit was op die korte afstand niet meer mogelijk helaas. Het was een marathon om nooit meer te vergeten."

Sociale leven op lager pitje

Wat de mensen aan de zijlijn echter niet zien, zijn de weken vóór de race. "Mijn sociale leven staat dan op een laag pitje, aangezien ik geen drankjes doe of uit eten ga. Op zich vind ik dat laatste niet erg, maar ik merk wel dat het mij beperkt in mijn weekend. Elke dag hardlopen zie ik niet als een opoffering; dat zou ik sowieso al doen. Wel is het best een uitdaging om na mijn training op tijd genoeg weer in bed te liggen. Mijn doordeweekse dagen hebben vaak een strakke planning en ik moet voorkomen dat ik hierdoor te kort slaap, omdat ik dan te vermoeid raak."

Maar fulltime haar werk van rennen maken? "Dat zou niet kunnen, want van alleen hardlopen kan je niet rondkomen – tenzij je Sifan Hassan heet. Ik vind mijn werk als tandarts superleuk en wil me hierin nog graag doorontwikkelen, dus vandaar dat ik fulltime wil blijven werken. Als ik minder zou werken, zou ik misschien ook twee keer op een dag kunnen trainen, zoals veel atleten doen, maar ik denk niet dat ik daarvan gelukkiger zou worden."

Handdoek in de ring gooien

Het rennen leert haar veel over zichzelf. "Met blijven doorzetten kan ik meer dan ik denk. Na de vorige marathon in Rotterdam in april 2026 wilde ik bijna de handdoek in de ring gooien omdat ik voor de zoveelste keer niet goed kon lopen vanwege buikklachten. Mijn trainer heeft me toen ervan overtuigd om de marathon toch nog een kans te geven en daar ben ik hem nu heel dankbaar voor. Uiteindelijk heb ik met de juiste aanpassingen toch klachtenvrij kunnen lopen en mijn tijd dik verbeterd.

Ook als ik het zwaar heb in een wedstrijd, weet ik dat ik niet moet opgeven, omdat het zomaar kan dat ik me een paar kilometer later wel weer goed voel en alsnog een mooie tijd kan neerzetten. Naast goed getraind zijn is het mentale aspect echt heel belangrijk. Als je in jezelf gelooft, kun je veel meer bereiken dan je denkt."

Sociale leven oppakken

"Ik leef altijd van marathon naar marathon en had na Amsterdam nog geen plan gemaakt", zegt Bregje. "Ik ben nu nog aan het nagenieten hiervan en de droom om deze tijd nog meer te verbeteren komt dan waarschijnlijk vanzelf weer. Eerst ben ik weer mijn sociale leven aan het oppakken en in de winterperiode doe ik vaak iets rustiger aan."





