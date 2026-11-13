Tess van Zalinge (37) over de harde modewereld: ‘Ik kon mensen die samen een bedrijf begonnen echt benijden’

Haar team vond dat zo’n mijlpaal niet met één feestje afgedaan kon worden en dus volgde een jaar vol bijzondere projecten en vieringen, met als kers op de taart een grote solotentoonstelling op 11 december in het Centraal Museum in Utrecht. “Dat was een grote wens van mij.” Toch kijkt Tess ook uit naar het einde van het feestjaar. “Ik ben straks wel blij als ik die tien jaar jubileum heb overleefd.”

Liever ‘ja, maar’ dan ja of nee

De belangrijkste les die ze in tien jaar ondernemerschap leerde, is om niet overal meteen ja of nee op te zeggen. “Ik probeer zo veel mogelijk ‘ja, maar’ te zeggen. Ik heb bepaalde idealen, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en impact maken. Ik geloof er niet in om zo veel mogelijk producten de wereld in te slingeren. Maar toch ben ik snel enthousiast als er iets op mijn pad komt. Vroeger zei ik daardoor soms te snel ja en kwam ik van een koude kermis thuis. Of ik zei juist te snel nee tegen bedrijven waarvan ik dacht dat ze niet pasten bij waar ik naartoe wilde. Nu denk ik: onder welke voorwaarden zou ik dit willen doen en past het dan bij mezelf en mijn doelen? Dus nu antwoord ik vaak: ‘Ja, maar…’”

‘Ik geloof niet in een gat in de markt’

Volgens Tess begint succesvol ondernemerschap bij talent. “Ik geloof er niet zo in om een onderneming te starten omdat je een gat in de markt ziet. Het moet vanuit talent komen, vanuit een urgentie van binnenuit. Iets authentieks. Daarna komt het op twee dingen aan: je netwerk en doorzettingsvermogen.”

Dat laatste is vooral belangrijk wanneer de eerste aandacht verdwijnt. “De eerste twee, drie jaar waren alle ogen op me gericht. Ik was een leuk, nieuw talent. Maar ieder jaar komen er nieuwe talenten bij en op een gegeven moment is de nieuwigheid eraf. Dan moet je het zelf redden. Je ziet dat veel modelabels het rond het vijfde of zesde jaar echt moeilijk krijgen of ermee stoppen.”

Zelf verzamelde ze door de jaren heen een aantal mensen om zich heen die haar adviseren. “Het zijn een soort coaches, zonder dat ze officieel die titel hebben. De een is gespecialiseerd in duurzame financiële groei, de ander kijkt vanuit PR en marketing naar de creatieve sector en weer iemand anders puur naar het ontwerp.” Eens in de zoveel tijd komen ze langs om te lunchen of koffie te drinken. “Dan hebben we het over waar ik sta en waar ik naartoe wil. Je moet mensen om je heen blijven verzamelen die met je willen bouwen en geloven in waar jij in gelooft.”

De groep is divers, van leeftijdsgenoten tot iemand die bijna tachtig wordt. Onder hen Frans Ankoné, die onder meer als fashion director werkte voor Avenue, Vogue en The New York Times Magazine. “Met hem heb ik sinds mijn studie contact gehouden.”

De hele modewereld vindt iets van je

In het begin vond Tess het ondernemerschap eenzaam. “Ik was best onzeker. De hele modewereld vindt iets van het werk waar jij je hart in stort. Dat voelde heel kwetsbaar en die kritiek moest ik in mijn eentje verwerken.” De modewereld voelde bovendien gesloten. “Ik wilde graag met andere ondernemers praten. Gewoon lekker samen gal spuwen over hoe kut het allemaal soms is. Ik kon mensen die samen een bedrijf begonnen echt benijden; gedeelde smart. Al vind ik de vrijheid van alleen ondernemen ook heel fijn.”

Tess werkt uitsluitend met freelancers, van wie sommigen al negen jaar. “Zij hielpen me in mezelf te blijven geloven. Het label draagt mijn naam, maar er zitten zo veel handen en gezichten achter. Ik kan mezelf soms verliezen in mijn werk en te veel willen doen. Dan is het fijn als je een team hebt dat je weer bij elkaar raapt.”

Gaandeweg leerde ze ook meer op haar intuïtie te vertrouwen. “Ik ging steeds meer kijken naar waar ik artistiek naartoe wilde, in plaats van naar de verwachtingen van anderen. Als ik terugkijk op mijn werk – ik maak ieder jaar één collectie – zie ik dat ik met iedere collectie dichter bij de tiende kwam en steeds tevredener werd over wat ik maakte. Als je ergens volledig achter staat, boeit het je ook minder als anderen er negatief over praten.”

The Devil Wears Prada XXL

“Soms vind ik het nog steeds gek dat ik kunst maak met mode en daar een heel bedrijf omheen heb gecreëerd.” Haar werk is een weerspiegeling van haar persoonlijkheid. “Mijn werk is mijn privé en mijn privé is mijn werk. Die twee gaan heel erg hand in hand.”

Dat geldt ook voor hoe ze met mensen omgaat. “Je hoort weleens van die gekke verhalen uit de modewereld, over mensen die privé superlief zijn, maar zodra ze op het atelier komen, is het The Devil Wears Prada XXL. Daar geloof ik niet in. Dat vind ik niet authentiek. Dan zit er toch ergens iets geks en vroeg of laat valt zo iemand door de mand.”

Tijd kopen

De klappen van de zweep heeft Tess met vallen en opstaan moeten leren. “Ik ben opgeleid als maker, niet als ondernemer. Vooral als het gaat om onderhandelen heb ik echt de meest domme deals gemaakt.”

Een belangrijke les kreeg ze van een van haar ‘coaches’, die haar adviseert over duurzame financiële groei. “Het eerste wat ze ooit tegen me zei, was: als je met iemand gaat samenwerken en het gaat over geld, maar je weet niet of het een goed aanbod is, geef dan nooit meteen antwoord. Doe ook geen tegenbod. Rek tijd.”

Dat advies bleef hangen. “De eerstvolgende keer dat ik in zo'n situatie terechtkwam, praatte ik er mooi omheen. Daarna kon ik rustig nadenken over het aanbod en wat ik mezelf waard vond. Daardoor kon ik met veel meer strategie een antwoord geven. Het zit gewoon niet in mij om meteen een goed, strategisch antwoord klaar te hebben. Tijd rekken heeft me uiteindelijk heel veel vreselijke deals bespaard.”