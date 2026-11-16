The Voice-finaliste Sanne (24) heeft miljoenen views, maar werkt nog als verpleegkundige: ‘Dat vind ik heerlijk’

Een dag nadat tijdens haar auditie bij The Voice of Holland alle vier de stoelen voor haar omdraaiden, stond Sanne van Assouw alweer in het ziekenhuis voor een nachtdienst. Een nogal bijzondere gewaarwording, vertelt de 24-jarige zangeres. 'Dan kom je op je werk en denk je: hoe moet ik me nu gedragen?' Haar collega's wisten dat ze meedeed aan de talentenjacht, maar niet hoe ver ze zou komen. En dat moest voorlopig ook geheim blijven.

Inmiddels hoeft Sanne haar succes niet meer te verbergen. De zangeres uit Best schopte het tot de finale van The Voice of Holland, haar video's worden wereldwijd miljoenen keren bekeken en volgend jaar gaat ze voor het eerst op theatertour. 'Mijn leven is echt heel erg veranderd. Hiervoor deed ik eigenlijk niet zoveel met zingen. Ik voelde wel steeds meer de behoefte om er iets mee te doen, maar ik wist niet goed wat. Af en toe zong ik ergens een liedje, maar verder werkte ik gewoon als verpleegkundige.'

Een festival in de achtertuin

Dat Sanne zo'n grote stap zou zetten, had ze zelf nooit verwacht. Hoewel ze van jongs af aan graag zong, deed ze dat het liefst wanneer er niemand thuis was. Op de middelbare school ontdekte ze tijdens muzieklessen hoe leuk ze het vond om zelf muziek te maken. Ze kocht een piano en zong tijdens haar eindexamenconcert zelfs een operanummer. Toch bleef optreden voor publiek spannend.

Gelukkig had ze een vader die heilig in haar talent geloofde. Toen Sanne voor haar verjaardag een keer voor haar familie wilde zingen, stelde hij zijn achtertuin beschikbaar. 'Ik vond het leuk om ook eens voor mijn opa's en oma's te zingen. Die waren er bij andere optredens nooit bij.' Wat begon als een kleinschalig optreden, groeide uiteindelijk uit tot een jaarlijks festival.

'Mijn vader heeft samen met twee anderen Leunpop opgericht, zodat ik een podium had om op te zingen. Inmiddels is het uitgegroeid tot een festival van twee dagen met zo'n vijfhonderd bezoekers. Het is eigenlijk allemaal begonnen omdat mijn vader mij een podium wilde geven.'

Miljoenen views en negatieve reacties

Dat haar stem bijzonder was, wist haar omgeving allang. Maar toen Sanne zich inschreef voor The Voice of Holland, ontdekte ook de rest van Nederland haar opvallend lage stemgeluid. Tijdens haar auditie met Voilà draaiden alle vier de coaches hun stoel om. Onder begeleiding van Ilse DeLange wist ze uiteindelijk de finale te bereiken.

Ook op sociale media bleef haar talent niet onopgemerkt. 'Ik was helemaal niet zo actief op sociale media, maar dacht: als mensen straks mijn auditie zien en me opzoeken, moet er natuurlijk wel iets op mijn profiel staan.' Een van haar eerste TikTok-video's werd meteen meer dan een miljoen keer bekeken.

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Niet alle reacties waren even positief. Sommige kijkers waren onder de indruk van haar stem, anderen maakten kwetsende opmerkingen over haar lage stemgeluid. 'Er waren mensen die het geweldig vonden, maar ook mensen die verschrikkelijke dingen zeiden. Toen dacht ik: als dit nu al zoveel losmaakt, wat gaat er dan straks allemaal gebeuren?'

Gelukkig kwamen er ook ontzettend veel lieve berichten binnen. En niet alleen uit Nederland. 'Ik krijg nog steeds dagelijks reacties van mensen over de hele wereld. Uit Brazilië, Frankrijk, echt overal. Dan plaats ik iets wat helemaal niets met zingen te maken heeft en reageert er iemand uit Brazilië dat ik zo mooi kan zingen. Dat blijft heel raar.'

Ook de ontmoetingen met bekende artiesten voelen voor Sanne soms nog onwerkelijk. 'Ik heb gewoon een duet gezongen met Ilse DeLange. Dat gaat allemaal zo vanzelfsprekend dat je soms bijna vergeet hoe bijzonder het eigenlijk is.'

Als het licht uitgaat, gaat haar hoofd aan

In oktober verscheen Licht Uit, Hoofd Aan, het eerste nummer dat Sanne zelf schreef. Ze maakte het samen met onder anderen Ilse DeLange, tijdens een schrijfsessie vlak na de opnames van de halve finale. 'Ik had nog nooit zoiets gedaan, dus ik wist totaal niet wat ik kon verwachten. We begonnen gewoon een beetje te praten over hoe ik me voelde.'

Al snel kwam haar neiging om te piekeren ter sprake. 'Vooral 's avonds, als het licht uitgaat en je je telefoon weglegt, begint mijn hoofd overuren te draaien. Toen zei ik: licht uit, hoofd aan. Iedereen reageerde meteen dat we daar iets mee moesten doen.' Het schrijven van het nummer opende opnieuw een deur waarvan Sanne niet eens wist dat die bestond. 'Ik had er nooit over nagedacht om eigen muziek uit te brengen. Echt niet. Ik denk dat ik altijd een beetje oogkleppen op heb gehad, omdat ik niet te groot durfde te dromen.'

Overdag gewoon verpleegkundige

Ondanks haar groeiende muziekcarrière is Sanne voorlopig niet van plan haar baan in het ziekenhuis helemaal op te geven. Ze werkt inmiddels zo'n vier jaar als verpleegkundige, waarvan ruim drie jaar op de afdeling chirurgische oncologie van het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven.

De combinatie is druk, maar juist dat totaal andere werk vindt ze prettig. 'Ik ben wel minder gaan werken, omdat ik anders niet alles kan combineren. Maar soms vind ik het ook heerlijk om naar het ziekenhuis te gaan. Daar zijn gewoon regels en protocollen. Dan ben ik even verpleegkundige.'

In de muziekwereld is vrijwel alles nieuw. 'Op mijn vrije dagen ben ik continu bezig met wie ik ben, wat ik wil, hoe ik eruit wil zien en welke kant ik op wil. Het voelt soms alsof er geen echte vrije dagen meer zijn.' In het ziekenhuis hoeft ze zich met die vragen niet bezig te houden. 'Ik heb hele leuke collega's en vind het patiëntencontact heel fijn. Ik zou ook echt niet de hele dag achter een laptop willen zitten.'

Kerstkriebels

Tussen alle voorbereidingen door heeft Sanne ook tijd gevonden om de kerstsfeer alvast in huis te halen. Haar nieuwe release is een jazzy uitvoering van de kerstklassieker Winter Wonderland. 'Ik hou sowieso ontzettend van kerst. Bovendien vind ik dat mijn stem goed bij dit soort muziek past.'

Met de Engelstalige cover wil ze ook iets doen voor haar internationale volgers. 'Die kunnen natuurlijk niet allemaal verstaan waar Licht Uit, Hoofd Aan over gaat. Dus hiermee slaan we eigenlijk twee vliegen in één klap. Ik vind kerst geweldig en mensen in het buitenland hebben nu ook iets om naar te luisteren wat ze kunnen verstaan.'

Groots durven dromen

In maart en april 2027 gaat Sanne voor het eerst langs Nederlandse theaters met haar eigen voorstelling Voilà: hier ben ik! Daarin wil ze niet alleen zingen, maar ook het verhaal achter haar muziek vertellen. 'Ik denk dat een theater de perfecte plek is om mensen wat meer over jezelf te laten weten. Ik wil ze meenemen in mijn avontuur bij The Voice, maar ook vertellen over mijn werk en mijn leven.'

Ondertussen schrijft ze verder aan nieuwe muziek. Ze hoopt tijdens haar theatertour nog een of twee eigen nummers te kunnen laten horen. Al vindt ze het soms lastig om te bepalen welke richting ze op wil. 'Ik ben nu druk bezig met bedenken hoe de shows eruit moeten zien, welke nummers ik ga zingen en hoe we alles gaan invullen. Ik vind keuzes maken echt ontzettend moeilijk.'

Toch heeft het afgelopen jaar haar vooral geleerd dat het de moeite waard is om af en toe iets te doen wat je eigenlijk doodeng vindt. 'Toen ik me inschreef voor The Voice dacht ik: ach, ik zal toch wel niet mee mogen doen. Maar er zijn ook momenten geweest waarop ik dacht: waarom heb ik mezelf hiervoor ingeschreven?'

Dat die ene beslissing haar leven zo zou veranderen, had Sanne nooit kunnen bedenken. 'Het laat wel zien wat er allemaal kan gebeuren als je een keer uit je comfortzone stapt en het gewoon probeert. Dit is echt de mooiste beloning die ik ervoor had kunnen krijgen.'