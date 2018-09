Yay! Met deze 5 romantische films is de herfst een feestje

Alice (Reese Witherspoon) is net gescheiden en keert samen met haar twee dochters terug naar haar geboorteplaats Los Angeles. Op de avond van haar 40e-verjaardag ontmoet ze drie jonge filmmakers die op zoek zijn naar een onderkomen. Alice biedt ze tijdelijk haar gastenverblijf aan. Ze bloeit helemaal op door de aanwezigheid van de mannen en er ontstaat een steamy relatie tussen haar en Harry (de knapste van het stel), maar dan staat haar ex-man plotseling voor de deur…

Na een avond rollebollen met nietsnut Ben prijken er twee dikke strepen op de zwangerschapstest van journaliste Allison Scott. Omdat ze absoluut geen alleenstaande moeder wil worden, besluit ze om Ben een kans te geven. Maar of Ben dat wil? Met glansrollen voor Katherine Heigl en Seth Rogen. Leuk weetje: Knocked Up won de People’s Choice Award voor favoriete komedie van 2008.

Na de zoveelste mislukte (Valentijns)date gelooft Katherine niet meer in de liefde. Onderweg naar huis wordt ze vervloekt door een magiër. De dag daarna en alle dagen daarna wordt zij wakker op Valentijnsdag. Pas als ze haar ware liefde ontmoet, komt er een einde aan de vloek.

To All the Boys I’ve Loved Before

Toegeven dat je al een hele tijd tiener-af bent, maar deze film moét je echt zien. Want: bestseller en in dertig verschillende talen vertaald! Stel je voor dat alle jongens waarop je verliefd was daar ineens allemaal tegelijkertijd achterkomen… Het overkomt de doodnormale tiener Lara Jean als haar geheime liefdesbrieven bij haar 5 crushes belanden. Vanaf dat moment staat haar leven compleet op z’n kop. Nostalgisch gevoel gegarandeerd!