Voor de liefste moeder: 10x leuke moederdag cadeau ideeën

Moederdag komt er weer aan: dus worden alle moeders extra in het zonnetje gezet. Wil jij je moeder dit jaar verrassen, maar heb je geen idee hoe? Geen paniek, want wij helpen je met deze 10 cadeau-ideeën!

1. Crea Bea

Geen zin om veel geld uit te geven, maar wil je wel moeite doen? Pak dan je knutsel -of bakspullen uit de kast en maak je klaar om te gaan knutselen! Bak bijvoorbeeld een mooi versierde taart of cake, knutsel een fotoboekje in elkaar, survival kit voor moeders of maak zelf een kaart. Kijk voor meer ideeën hier.

2. Kleur en geurrijk

De Lush moederdagcollectie brengt de lente in je badkamer. De collectie bevat bloemige bath bombs, vrolijke vlinders en zomers fruit. Na een lange dag op je werk, spring je gelijk in bad met deze nieuwe badproducten! Bekijk ze hier.

3. Stel een pakket samen

Stel zelf een pakket samen met verzorgingsproducten. Koop bijvoorbeeld een douchegel en shampoo van haar favoriete merk. Doe er een lekker maskertje, lippenstift, zeepje en nog meer kleinigheidjes bij. Be creative!

4. Altijd goed

Iets wat altijd in de smaak valt is een heerlijk geurtje. Hugo Boss Parfums introduceert een lichtere en frissere geur van de klassieke BOSS THE SCENT For Her Eau de Parfum. Het parfum straalt een sterke combinatie van zoete perzik en fresia uit.

5. Relax …

Even bijkomen en rusten? Dat doe je het best met een relaxende spadag. Trakteer je moeder op een spa naar keuze met de Treatwell Giftcard. Je kan kiezen uit ruim 3000 salons en spa’s in heel Nederland. Met de Giftcard heb je aan keus dus geen gebrek! Bestel de giftcard hier.

6. Eigen receptenboek

Maak het je moeder wat makkelijker door zelf een kookboek te creëren. Zoek een aantal heerlijke recepten op internet en verwerk die in een klein kookboek. Dat is een voordeel voor jezelf en je moeder! Jij kan bepalen wat er gegeten wordt en je moeder hoeft niet steeds te bedenken wat jullie gaan eten. Win win situatie dus.

7. Rituals pakket

Wie houdt nou niet van de ritualsgeuren? Koop deze large giftset met doucheschuim, bodyscrub, bodycrème en mini geurstokjes. Alles is verrijkt met verzachtende kersenbloesem en biologische rijstmelk. Heerlijk …

8. Voor Mama boekje

Dit is een uniek en persoonlijk boek om cadeau te geven. Voor mama, een boekje over ons is hét cadeauboek om je moeder te laten weten dat ze belangrijk voor je is. Door het beantwoorden van leuke en boeiende vragen maak je heel makkelijk een liefdevol boekje. Het bevat mooie uitspraken, multiplechoicevragen en ruimte om foto’s en herinneringen in te plakken.

9. Keukengerei

Is jouw moeder ook dagelijks in de keuken te vinden? En worden alle kookspullen langzamerhand wat oud? Dan is het tijd voor een opfrisser, of terwijl nieuw keukengerei!

10. Uitgebreid ontbijt op bed

En last but not least, een klassieker! Verwen je moeder met een uitgebreid ontbijtje op bed, want die heeft ze vast wel verdiend…

