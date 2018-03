3x lezen en leuten in eigen land

Met de koude temperaturen is niets heerlijker dan met een goed boek op de bank ploffen. VIVA heeft daarom drie fijne adressen verzameld waar je je onder het genot van een warm drankje kunt terugtrekken met je favoriete read.

1. De Utrechtse Boekenbar

Cultureel broeinest waar boeken, koffie en sociaal contact centraal staan. Er worden regelmatig interessante evenementen georganiseerd waarbij Nederlandse schrijvers een stapeltje boeken uit eigen kast meenemen en met elkaar in gesprek gaan.

2. Boekhandel Dominicanen, Maastricht

‘The fairest bookshop of the world, a bookshop made in heaven’, roemt The Guardian deze boekhandel, gevestigd in een 700 jaar oude kerk die jaarlijks ruim 150 evenementen organiseert. Op het priesterkoor kun je genieten van een lekkere latte met uitzicht op eeuwenoude fresco’s.

3. Vascobelo Scheltema, Amsterdam

Het prijswinnende Belgische koffieconcept Vascobelo is nu ook neergestreken in de Amsterdamse boekhandel Scheltema. Je kunt er niet alleen terecht voor een heerlijke kop koffie, maar ook voor gerechten geïnspireerd op de enorme collectie boeken.

