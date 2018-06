3x tot rust komen in een dierrijke omgeving

Is het door een allergie van een huisgenoot niet mogelijk om dieren op te vangen? Of heb je er gewoon geen tijd voor? Geen paniek. VIVA vond drie dierrijke plekken waar jij tot rust kunt komen in gezelschap van een trouwe viervoeter. En misschien nog wel belangrijker: jij hoeft de poep niet op te ruimen.

Poeslief

Stress? Een gespannen lijf? Of liefdesverdriet? Tijdens de catfulness-cursus in kattencafé Poeslief in Groningen leer je tot rust te komen van… katten. Ook wordt er elke maand een kattenbingo georganiseerd. Dat houdt in: bingo spelen tussen de katten en (katten)prijzen winnen. Pawsome!

Het Beloofde Varkensland

Het Beloofde Varkensland in Amstelveen is een paradijs voor varkens, hanen, kippen, koeien en stieren. De dieren – het merendeel gered van de slacht en bio-industrie – leven er in vrijheid en worden ook wel de Familie Bofkont genoemd. Eigenaresse van de boerderij, Dafne Westerhof, geeft workshops als Varkens masseren en Stieren knuffelen.

Geitenyoga

Een mekkerende geit op je rug klinkt niet bepaald als de ultieme ontspanning, maar is bewezen effectief. Bij Boerderij de Wilgenhof in Rotterdam kun je zeven dagen per week terecht voor een lesje geitenyoga. Eva Jinek ging je al voor.

