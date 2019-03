3x all-day restaurants waar je op élk moment kan binnen vallen

Hoeft het niet altijd even speciaal te zijn? Bij deze drie hotspots kan je op elk moment van de dag terecht voor een hapje of een drankje.

1. Hondencafé

Frenchie in Haarlem is zo’n huiskamerrestaurant dat thuishoort in de categorie: moet-langskomen-op-je-Instagram-feed. De menukaart met luipaardprint is daar wel het bewijs van. Wat erop staat? Heerlijke breakfast bowls, maar ook een lekkere curry of een bordje ravioli. Kortom: voor elk moment van de dag wat.

frenchie.nl

2. Stappen en happen

Alleen al voor het prachtige nieuwe roze interieur wil je café Thomas in Eindhoven bezoeken. Dat je de hele dag in deze voormalige concertzaal kunt blijven zitten, is een fijne bonus. Er worden tijdens de lunch heerlijke sandwiches en salades geserveerd en ’s avonds is er een shared dining concept. Maar de bar is zonder twijfel het hart van de zaak; een cocktail van Thomas is een must. Snel een dansje gaan wagen, dus.

thomaseindhoven.nl

3. Scandinavisch sfeertje

In een mooi pand met uitzicht op de Koninklijke Stallen in het hippe Zeeheldenkwartier in Den Haag zit bar-restaurant Cortenaer. Een hotspot die zeven dagen per week geopend is voor ontbijt, (warme) lunch, diner en borrel. Het pand is groot en licht; een goede plek om met een koffie en je laptop aan de slag te gaan. Voor de vrijdagmiddagborrel is de truffelpopcorn een aanrader.

cortenaer.nl

Dit artikel komt uit VIVA-13, deze editie ligt vanaf 27 maart in de winkel of bestel ‘m hieronder.