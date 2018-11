Zin in iets anders dan de standaard chocolade die je altijd in huis hebt? Dit is chocolade op een manier die je nog nooit hebt gezien.

Family affair

Zussen Sanne en Claudia runnen samen chocolaterie Sweet Sisters in Amersfoort. Je vindt er voornamelijk exclusieve fair trade-repen uit alle hoeken van de wereld. Ook voor een bijzonder chocolaatje met chili, broccoli (!) of lavendel ben je hier aan het juiste adres. Extra leuk: ze organiseren geregeld chocoladeavonden. sweetsisters.nl

Brokkenmakers

Tegenover het Binnenhof vind je Hop & Stork. Een atelier waar je terecht kunt voor een chocoladeproeverij, high chocolate en waanzinnige brokken huisgemaakte chocola. Ongetwijfeld de guilty pleasure van menig politicus. Er is ook een filiaal aan de Utrechtse Lijnmarkt. hopenstork.com

Om voor te smelten

Het begon allemaal met de Hotchocspoon, maar anno 2018 verkoopt de Chocolate Company álles wat je op chocovlak kunt bedenken. Bezoek één van de tien cafés voor een warm drankje en een bonbon (of zes) naar keuze of ga voor de fondue. chocolatecompany.nl

Beeld: GettyImages