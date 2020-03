Budgetproof smaakt alles toch nét iets lekkerder: 3x budgetproof hotspots

Helaas reken je tegenwoordig al gauw een hoop af bij cafés of restaurants… Maar niet altijd: deze eettentjes zijn niet alleen lekker maar ook budgetproof!

Vlees & vega

In Haarlem, tussen centrum en station, vind je restaurant Jetties. De hele dag open, maar ’s avonds eet je er (vegan) burgers voor een prikkie (vanaf €5) of een van de wekelijks wisselende maaltijden, zoals stamppot, quiche of curry (€ 15). Erg lekker.



jetties.eu

Euroknallers

Bij Café Herman in Den Bosch betaal je nog geen € 9 voor een avondmaaltijd. Libanees platbrood met verse wintergroentes bijvoorbeeld, of Turkse köfte met couscoussalade en yoghurtknoflookdip. En dan zit je ook nog in een ongelooflijk gezellige oude watertoren. Win-win.



cafeherman.nl

Doggy style

Knapperige hotdogs, verse friet en koud bier: Dogma is Utrechts culinaire hotdogbar in het centrum, waar je vanaf € 7,25 je tanden in een fantastisch broodje worst zet. Zoals de Zwoele ziel, met pestomayonaise en buffelmozzarella, of het Gruwelijk gebed, met truffelmayonaise en Parmezaanse kaas.



dogmahotdogs.com

