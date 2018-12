Ben je weer hard toe aan dat welverdiende ontspannen dagje? Dan zit je hier goed. Hier staan namelijk drie heerlijke spa’s voor je op een rij.

SpaWeesp

Heb je je al in geen tijden meer zen gevoeld? Breng eens een bezoekje aan het Randstedelijke SpaWeesp. Je vindt er sauna’s in alle soorten en maten (van infra- rood tot panorama), verschillende binnen- en buitenbaden en een loungeruimte waar je kunt genieten van even helemaal niks. Eindelijk opladen. spaweesp.nl

Fort Beemster

Very smart en tegelijk het duurzaamste wellnessresort van Nederland: Fort Beemster in de Noord-Hollandse Beemsterpolder. Achter de historische muren van een gerenoveerd fort geniet je van bijzondere sauna’s, rituelen en baden. Schuif tijdens een pauze compleet ontspannen en gehuld in badjas aan in het wellnessrestaurant met open haard. fortresortbeemster.nl

SpaSereen Maarsseveen

Pal aan de Maarsseveense plassen vind je SpaSereen. Loungen, ontspannen en lekker eten –met uitzicht op het water en de natuur – doe je hier als de beste. Zin in een dagje wellness met alles erop en eraan? De beautyarrangementen maken dat je als herboren huiswaarts keert. spasereen.nl

