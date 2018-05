3x uit je dak  in de rooftopbar

Na een drukke week werken willen sommige mensen al hun zorgen vergeten op de dansvloer. Maar wat als je dit kunt doen op een behoorlijke hoogte? VIVA verzamelde drie tips waar je uit je plaat kunt gaan op het dak.

The suicide club

Sinds de opening is dit de meest besproken cocktailbar van Rotterdam. De bar, acht verdiepingen hoog, belooft de beste cocktails en lekkerste Aziatische maaltijden.

Haagsche bluf

In hartje hofstad vind je Haagsche bluf. Een goed verstopt café met een nog beter verstopt dakterras. Klein maar fijn, met af en toe livemuziek of een jazzy dj. Om te onthouden!

HOPP

Op voormalig dakterras NEST komt HOPP, volledig vernieuwd en verbeterd. Locatie: boven op Hotel Casa in Amsterdam-Oost en elke droge dag open tot 23 uur. Voor de beste biertjes en/of het biergartenmenu.

