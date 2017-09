3x de leukste Mexicaanse hotspots

Er zijn de laatste tijd steeds meer Mexicaanse restaurants in ons land. We zetten de leukste plekken op een rij.

Alfredo’s Taqueria

Knalroze trappen, helblauwe muren: deze nieuwe Mexicaanse hotspot in Rotterdam is niet alleen heet door de taco’s, torta’s en cocktails op het menu, maar ook door het interieur. facebook.com/alfredostacos Chidóz

Nieuwe, strakke Mexicaan in Utrecht waar je zelf je burrito, taco of burritobowl kunt samenstellen en zo spicy kunt maken als je zelf wilt. Chiapas – Taco Cartel

In dit streetfood restaurant in de Amsterdamse Pijp eet je overheerlijke taco’s (ook vegan en glutenvrij) met een Corona of Altos tequila on the side. Frida Kahlo kijkt vanaf de muurschildering mee over je schouder. taco-cartel.com

