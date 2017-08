3x deelplezier: van camper tot boot

Samen iets kunnen delen is altijd leuker dan alleen. Zo ook bij deze initiatieven. Nu hoef je het niet zelf te kopen, maar kun je er toch lekker van genieten. Ideaal!

Barqo

Via dit online platform, opgericht door Nederlanders, kun je boten huren en verhuren. Alles van een simpele sloep tot een luxe jacht. En niet alleen in eigen land, maar ook op Ibiza en in Griekenland en Kroatië, bijvoorbeeld. barqo.co Camptoo

Wil je met een trendy camper of caravan op pad, maar nog niet direct zelf een busje aanschaffen? Bij Camptoo leen je er heel easy een van een particulier, tegen betaling natuurlijk En route! camptoo.nl Motoshare

Meer dan vijftig procent van de motorrijders heeft geen eigen motor. En wie er wel een heeft, laat ’m vaak verstoffen in de garage. Alle reden om te gaan (ver)huren! motoshare.nl

