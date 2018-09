3x eettentjes voor een zomerse lunch

Ben je op zoek naar een leuk eettentje waar je kunt genieten van een echte zomerse lunch? Bezoek dan eens een van deze drie plekken.

Buurten

In de oude sojafabriek in Utrecht zit Buurten, een heerlijke plek om met je kind te… buurten. Geniet van een uitgebreide lunch en klets bij met je vriendin, geliefde of zus, terwijl de kinderen spelen in de fijne kinderhoek (halló kast vol kinderboeken!). Ook is er een aparte kindermenukaart (poffertjes!) en een plek waar je je kind rustig kunt verschonen.

kombuurten.nl

Ik en mijn moeder

In Enschede zit een goed verstopte theetuin, met een gezellige serre waar je kunt genieten van een (kinder)high tea met minipanini’s, wittechocoladetaart en huisgemaakte icetea. Is stilzitten niet de favoriete bezigheid van jouw kind? Dan kan-ie hier tussen het happen door lekker op onderzoek uit. In de kinderspeelhoek is van alles te beleven en de diehard-avonturiers mogen het hogerop zoeken in de door opa gemaakte boomhut.

ikenmijnmoeder.nl

Pllek

Aan de overkant van het IJ in Amsterdam vind je Pllek. Alleen al de trip met het pontje ernaartoe scoort punten bij de kids. Op het strandje kunnen jullie de lekkerste zandtaartjes bakken. Liever iets anders? Plof dan neer op het terras voor een frisse salade (de falafelsalade is een dikke tip) en voor je kind een Broodje Aap: met choco-pasta en banaan.

pllek.nl

