3x eten in de  darkroom

Wil je eens iets anders dan ‘romantisch’ eten bij kaarslicht? Wij verzamelden drie tips om eens niet in het licht, maar in het donker te eten. Dan is het maar afwachten wat er op je bord ligt. Durf jij het aan?

1. Zwart

Bij Zwart in Breda krijg je eerst een uitleg. Daarna ben je klaar om in polonaise het donker in te lopen, waar een team blinde obers klaarstaat om je te begeleiden en te bedienen. Maak je op voor intense smaaksensaties.

2. Boerderijcafé Mausel

Boerderijcafé Mausel is een oud koetshuis in hartje Groningen waar ze alleen streekproducten serveren (ook vegetarisch of veganistisch). Ga blind voor de ervaring en laat je smaakpapillen vertellen wat er op je bord ligt.

3. Ctaste

Ctaste in Amsterdam belooft je een unieke ervaring aan de hand van een verrassingsmenu van drie gangen waarbij smaak en geur centraal staan. Wil je klein beginnen? Reserveer dan een high wine, high beer, chocoladebelevenis, ijs- of champagneproeverij.

Beeld: IStock