3x gezellig griezelen

Halloween is in Nederland steeds populairder aan het worden. Gelukkig maar, want wat is er nou leuker om eens even flink te griezelen met z’n allen. Heb jij nog geen plannen voor Halloween? Wij zetten 3 leuke griezelactiviteiten voor je op een rijtje.

1. Halloween Nightmares

Wie durft kan in Utrecht naar het Horror Circus, het grootste spookhuis van Europa. Denk: vijfentwintig kamers vol horrorclowns en andere doodenge wezens. Het weekend vóór Halloween en op de 31e zelf wordt er extra groot uitgepakt. t/m 31 december, halloweennightmares.nl

2. Memoirs of a Dead Geisha

Het populaire Mokum Halloween wordt voor de derde keer georganiseerd in – je raadt het al – Amsterdam. Het thema is dit jaar: Aziatische horror, mystieke urban legends en horrorfilms als The Ring en Godzilla. Lekker losgaan in die verkleedkist, dus. 28 oktober, mokumhalloween.nl

3. Horror Show

In bioscopen door heel Nederland is het griezelen geblazen met een horrormarathon van onder andere The autopsy of Jane Doe en Jigsaw. Extra leuk: als je verkleed komt, maak je ook nog kans op horrorprijzen. 28 oktober, horrorshow.nl