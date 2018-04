Dit wil je niet missen: 3x héérlijk ijs halen

De temperaturen in ons kikkerlandje schommelen de afgelopen weken wat aan. Maar tijd voor een ijsje is er natuurlijk altijd. VIVA verzamelde drie hotspots waar jij het meest heerlijke ijs kan halen. Ben je al onderweg?

Onwijs lekker ijs

Op het Honigcomplex, een voormalig industrieterrein in Nijmegen, is een ijslaboratorium mét winkel geopend. IJs-professor Matthijs Maassen wilde gezonde ijsjes voor zijn dochter en bedacht daarom deze veganistische, lactosevrije ijslolly’s die alleen natuurlijke fruitsuikers bevatten. Er is voor ieder wat wils, zoals: avocado, watermeloen of vanilleyoghurt (op basis van soja).

Ludo & Hedo

Beeldend kunstenaar Ola Lanko breidt haar artistieke repertoire uit met deze gastronomische ijswinkel die net is geopend in Amsterdam. Je eet het ijs op een hogere temperatuur, waardoor je de ingrediënten beter proeft. Elke week is er een verrassingssmaak. Weet je ’m te raden? Dan krijg je een gratis bol!

IJssalon Margje 24

Leeuwarden heeft er een nieuwe ijssalon bij! In Margje24 is het ijs gemaakt met melk van eigen koeien, afkomstig van de boerderij in Workum. Heb je een melkallergie? No worries: er wordt ook sorbetijs in de smaken citroen en aardbei geschept.

Beeld: iStock