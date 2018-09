3x heerlijk puffen en zweten in deze fijne sauna’s

Het fijne aan een bezoek aan de sauna: je bent even nergens anders mee bezig dan met puffen, zweten en genieten van de warmte. Je lichaam ontspant, je geest komt tot rust en de frisse buitenlucht die je tegemoetkomt zodra je naar buiten stapt, zorgt voor een instant afterglow. Wij hebben de fijnste sauna’s voor je op een rij gezet.

Als warme broodjes

Bij NatuurSpa begin je in de Broodoven – een ruimte die verwarmd wordt door de oven waarin oerbrood wordt gebakken. De Hooioven heeft stoelen bedekt met alpenhooi. Alle behandelingen krijg je privé, je zit dus met z’n tweeën in de verschillende ruimtes.

gasterijlandschot.nl

Baden in weelde

Het luxe wellnessresort Fort Resort Beemster is al bijzonder vanwege het gebouw, maar heeft veel meer verrassends in petto. Zo is er een zandstrand met een zwemvijver en een Balinees eilandje met hangmatten. En, fjne bijkomstigheid, het resort is nog duurzaam ook. Tip: als je ’s ochtends gaat, is het vaak iets rustiger. Wanneer iedereen eerst op z’n gemak koffie gaat drinken, begin jij aan je eerste ontspannen sessie in een van de warme ruimtes.

fortresortbeemster.nl

Mijmeren maar

In de moderne sauna van SpaSereen heb je een prachtig uitzicht over het water. Het gebouw heeft een relaxte uitstraling en overal waar je kijkt, heb je een gevoel van ruimte en rust.

spasereen.nl

